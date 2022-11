Bremen: Tourismus auf dem Weg zu neuen Rekorden

Von: Jörg Esser

Teilen

Für einen Tourismuspreis in der Kategorie „Typisch Bremen“ ist das Johann-Jacobs-Haus nominiert worden. © Kuzaj

Bremen und Bermerhaven ziehen wieder fast so viele Touristen an wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Branche spürt Aufwind und zelebriert das mit der Vergabe von Tourismuspreisen in vier Kategorien.

Bremen – Der Markt hat sich erholt, die Tourismusbranche im Land Bremen atmet auf. Und ist auf dem Weg, ans Vor-Corona-Rekordjahr 2019 anzuknüpfen. Im August dieses Jahres seien in Bremen und Bremerhaven insgesamt 275 000 Gäste-Übernachtungen gezählt worden, nur 3 000 weniger als im Vergleichsjahr 2019.

Die Zahlen im Juni mit 259 000 Übernachtungen und im Juli mit 279 000 Übernachtungen lagen über denen, die vor der Pandemie erreicht wurden, sagte am Donnerstag Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) auf einer Pressekonferenz. An einigen Sommer-Wochenenden sei kein Hotelbett mehr frei gewesen. Soll heißen: Bremen war ausgebucht. „Das hat uns Mut gemacht.“

Neuen Mut. Schließlich hat die Tourismusbranche während der Pandemie Federn gelassen. Die Umsatzverluste im Land Bremen lagen 2021 laut Vogt bei 671 Millionen Euro. Und: Eine Million Beschäftigte sind vor allem aus der Gastronomie und Hotellerie in andere Branchen (Einzelhandel) gewechselt. Nach wie vor zählt der Tourismus laut Vogt zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren im Land Bremen – mit 23 000 Beschäftigen und 1,4 Milliarden Euro Umsatz im Corona-Jahr 2021.

„Es ist wichtig, wieder durchzustarten“, sagt Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Und dazu trifft sich die Branche erstmals in Präsenz zwei Tage lang in der „Alten Werft“ in der Bremer Überseestadt zu den Tourismustagen. Ziel sei es, „Chancen in der Krise zu finden, Ideen auszutauschen und das Netzwerk untereinander zu stärken“.

„Chancen in der Krise finden“

Ein zentraler Punkt der Veranstaltung ist die Vergabe der Tourismuspreise, den das Wirtschaftsressort sowie die Tourismusexperten von der Wirtschaftsförderung Bremen und „Erlebnis Bremerhaven“ zum ersten Mal verleihen. Der mit jeweils 10 000 Euro dotierte Preis wird in vier verschiedenen Kategorien pro Stadt vergeben.. 92 Bewerbungen seien eingereicht worden. „Wir sind begeistert von der Qualität und Vielfalt“, sagte WFB-Geschäftsführer Oliver Rau.

Für sein „spannendes Zukunftsprojekt mit enormer Größe“ zeichnete die Jury das Projekt „Lankenauer Höft“ mit dem Tourismuspreis „Future Bremen“ aus. Das Lankenauer Höft ist die Landzunge zwischen Neustädter Hafen und der Weser. Im Oktober wurde ein wichtiger Teil des Gesamtkonzeptes am Lankenauer Höft in Betrieb genommen: Zwei der insgesamt 19 geplanten stationären Hausboote legten an der eigens dafür errichteten Steganlage am Lankenauer Höft an. Der Preis „Future Bremerhaven“ geht an die neue Verbundausbildung „Meerzukunfthochdrei“, die es seit August gibt. Unter diesem Namen bieten das Atlantic Hotel Sail City, das „The Liberty“ und das Im-Jaich Boardinghouse eine gemeinsame Lehrzeit für das Gastgewerbe in Bremerhaven an.

Zukunftspreis geht ans „Lankenauer Höft“

Auch im Themenbereich Nachhaltigkeit gewinnt das Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven. Für die Stadt Bremen geht der Nachhaltigkeitspreis an die Gemüsewerft. Sie bewirtschaftet mittlerweile an drei innerstädtischen Standorten ihre Hopfenplantagen mit mehr als 1200 Pflanzen und gilt als die größte Hopfenpflanzung Norddeutschlands.

„Juli liebt Kaffee“ (Am Schwarzen Meer in der östlichen Vorstadt) ist die stadtbremische Gastgeberin des Jahres. „Die liebevolle Bewerbung und das authentische Selfmade-Konzept des Cafés“ überzeugten die Jury. Zum Gastgeber des Jahres Bremerhaven wurde das Hotel Haverkamp gekürt, ein mehr als 85 Jahre altes Vier-Sterne-Superior-Hotel in der Innenstadt.

Und die Preise in der Kategorie „Typisch“ gingen an das Fischkochstudio Bremerhaven und einen „Klassiker der bremischen Sehenswürdigkeiten“, der Bremer Ratskeller.

Oliver Rau will die Tourismustage dauerhaft etablieren. Für 2023 sind sie finanziell gesichert und sollen in Bremerhaven stattfinden.