Handelskammer fordert ehrgeizigen Wachstumskurs

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen muss einen dauerhaften Wachstumskurs einschlagen. Und zwar möglichst schnell. Das ist der Kerngedanke des 75-seitigen Strategiepapiers „Perspektive Bremen-Bremerhaven 2030 – Wachstum für das Land Bremen“, das die Handelskammer am Dienstag präsentierte.

Wachstum sei die Basis für zusätzliche Wirtschaftskraft, zusätzliche Arbeitsplätze und zusätzliche Steuereinnahmen, sagt Präses Harald Emigholz. Mit Hilfe des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Instituts (HWWI) sowie Experten aus der Region hat die Handelskammer Forderungen für Veränderungen erarbeitet.

In ihrem Strategiepapier fordern die Wirtschaftsvertreter eine wachstumsorientierte Politik mit ehrgeizigen Zielen bei der Entwicklung der Einwohner- und Beschäftigtenzahlen bis zum Jahr 2030. Emigholz: „Wenn alle Kraft in Wachstum und Attraktivität der Städte gesetzt wird, sollte das Einwohnerziel im Jahr 2030 in Bremen bei 625.000, also plus zwölf Prozent, und in Bremerhaven bei 130.000, das sind plus 14 Prozent, liegen.“ Ende 2015 zählte Bremen knapp 557.500 Einwohner, Bremerhaven rund 114.000.

Offensive Darstellung der Stärken gefordert

Durch Bremen muss „ein Ruck gehen“, sagt der Präses. Das Land brauche eine „offensive Darstellung seiner Stärken“. Und weiter: „Es muss auf allen Kanälen gefunkt werden.“ Bremen müsse die Trends der Zukunft nutzen, um junge Leute und kreative Köpfe zu gewinnen und zurück in die Stadt zu lotsen.

Die Weichen für den Wachstumskurs müssten jetzt gestellt werden. „Wenn man nicht anfängt, kommt man nicht ans Ziel“, sagt Emigholz. „Das hanseatische Understatement muss über Bord geworfen werden“, sekundiert Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. Er fordert eine schnellere Gangart.

Der Direktor des HWWI, Prof. Dr. Henning Vöpel, sagt, die Städte entfalteten in Zeiten der Neuvermessung der Wirtschaft und der Welt besondere Attraktivität für die Menschen. Städte seien Labore für urbane Strukturen. Bremen und Bremerhaven sollten die Chance nutzen, eine positive Aufbruchstimmung erzeugen, sich als Orte des Aufbruchs zu etablieren, um Talente in die Städte zu holen.

Leipzig ist ein positives Beispiel

Vöpel: „Es braucht eine Veränderung in den Köpfen.“ Bremen muss mit Dynamik punkten, sagt der Wirtschaftsprofessor. Und bringt Leipzig als positives Beispiel ins Spiel. Die sächsische Großstadt hat Bremen in der Einwohnertabelle mittlerweile aus den Top Ten gekickt. Leipzig habe fundamentale Stadtstrukturen entwickelt.

Zurück an die Weser: Bremen soll zunächst einmal seine Stärken stärken – als internationale Hafen- und Logistikdrehscheibe und Raumfahrtmetropole beispielsweise. Die beiden Schwesterstädte sollen zudem Zukunftsthemen wie Elektromobilität besetzen und Bildung und Wissenschaft zum Motor der Standortentwicklung werden.

Als Oberzentrum profilieren

Bremen soll sich weiter als nordwestdeutsches Oberzentrum profilieren. Beim Wohnungsbau soll die Zielmarke für Neubauten auf 2 500 Einheiten pro Jahr erhöht werden. Und der Senat muss den Engpass bei den vermarktbaren Gewerbeflächen beseitigen und beständig 150 Hektar als Flächenreserve vorhalten.

Die Kammer will ihr Papier an Entscheider senden und mit Politikern diskutieren. Sie versteht die Strategie als kritischen und konstruktiven Beitrag für die Arbeit der Zukunftskommission des rot-grünen Senats.

Kommentar: Understatement ist aus der Zeit gefallen

Von Jörg Esser

Bremen soll wachsen. Zu einer größeren Großstadt. Mit mehr Einwohnern. Bremen, derzeit die elftgrößte Stadt der Republik, soll zurück in die Top Ten. 625.000 Einwohner bis 2030, lautet die Zielvorgabe im Positionspapier der Handelskammer. So weit, so schön. Nur ist das ja alles nicht so einfach.

Bremen muss in die Puschen kommen. Schneller sein als andere, um vor allem junge Einwohner zu gewinnen. Frecher und egoistischer. Die Stadt soll aufs Tempo drücken. Trends der Zukunft nutzen. Und eine positive Aufbruchstimmung erzeugen. Bremen soll seine Stärken in den sozialen und anderen Medien streuen – „auf allen Kanälen funken“, sagt Präses Harald Emigholz.

Tempo und Bremen?

Die Hansestadt ist schließlich Logistikdrehscheibe, Welthafen und Raumfahrtmetropole. Und hat eine starke Wirtschaft. Aber gemach, gemach. Tempo und Bremen, das passt ja nicht wirklich zusammen. Bevor Entscheidungen gefällt werden, wird dann doch lieber eine Arbeitsgruppe gegründet, eine Kommission. Und dann – meckert die Basis.

Zurück in die Zukunft. Für die Kammer gibt es eine Lösung: Eine Veränderung in den Köpfen. Einfach ausgedrückt: Bremen muss sich neu erfinden. Und das hanseatische Understatement über Bord werfen. Das ist offenbar aus der Zeit gefallen.

Bremen First. Ellenbogen statt Kaffeetafel. Schlechte Nachrichten verschweigen. Als Salafistenhochburg lässt sicht nicht punkten. Bremen muss eben nur wachsen wollen. Sagt die Kammer. Und zukünftig nicht mehr auf alles Rücksicht nehmen. Auf landschaftlich schöne Flächen etwa. Oder alte Bäume.

Zweifel bleiben

Denn: Nur Wachstum schafft zusätzliche Wirtschaftskraft schafft Arbeitsplätze schafft Steuereinnahmen. Bremen muss eben nur wachsen wollen. Um jeden Preis. Mit neuen Ideen. Es darf nicht darum gehen, nur den Abstieg zu verhindern. Bremen muss in die Spitzengruppe wollen. Und mal ins Risiko gehen.

Aber wollen die Bremer das? Der Verfasser dieser Zeilen hat da seine Zweifel. Er lebt ja auch schon ewig an der Weser. Bremen bleibt Bremen. Hier gilt: Lieber nichts riskieren und weitermuddeln.