„La Strada“ Nummer 25 beginnt mit Polit-Theater

Der „Glazendraaier“ aus Holland ist von Freitag bis Sonntag am Hang in den Wallanlagen zu finden. Dort spielt er auf seiner Glasorgel, die aus mehr als 50 Wein-, Bier-, Port- und Sektgläsern sowie einem Lastenrad besteht. Das Repertoire reicht von Schubert bis Gershwin.

Bremen – 25 Gruppen und 144 Shows, 84 Künstler aus 15 Ländern: „La Strada“ 2019 in Zahlen. Eine Ziffer aber schwebt in diesem Jahr über allem: die 25. Denn es handelt sich um die 25. Auflage des internationalen Straßentheaterfestivals. Nach dem Auftakt in Vegesack kommen die Straßenkünstler nun ins Herz der Stadt. Und da wird Politik gemacht – Fragen und Antworten zum Festival.

Wann wird „La Strada“ politisch?

Zur Eröffnung. „In klassischem Sinne politisches Theater“ – so Festivalleiterin Gabriele Koch – bringt das polnische „Teatr KTO“ nach Bremen. Thema ihres Maskenspektaktels „Peregrinus“ ist die Taktung des (Arbeits-)Lebens im digitalen Zeitalter. „Nicht unbedingt nur leichte Kost, auch was zum Nachdenken“, so Koch. Das „Teatr KTO“ eröffnet „La Strada“ am Donnerstag, 13. Juni, um 22.30 Uhr auf der „Senkebühne“ gegenüber der Kunsthalle. Eine weitere (und veränderte!) Aufführung folgt am Freitag, 14. Juni, als Innenstadt-Spaziergang, der um 17 Uhr auf dem Domshof beginnt.

Wo spielt „La Strada“?

In der Innenstadt und in den Wallanlagen. Am Freitag dauert das Programm von 17 Uhr bis 23.15 Uhr. Am Sonnabend, 15. Juni, geht‘s von 14 bis 22 Uhr; am Sonntag, 16. Juni, von 12 bis 18.30 Uhr (verkaufsoffener Sonntag in der City: 13 bis 18 Uhr).

+ Mit Masken kommt das „Teatr KTO“. © SIWEK

Gibt es wieder eine Gala?

Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juni, jeweils um 20.30 Uhr bei der Bremer Shakespeare-Company im Theater am Leibnizplatz (Neustadt). Die Gala gilt als ausverkauft. Die Organisatoren sagen aber, dass es noch Restkarten an der Abendkasse gibt (Preis: 29 Euro, ermäßigt 22 Euro).

Was kostet „La Strada“?

Für das Publikum: nichts. Für die Auftritte in der Stadt und in den Wallanlagen wird kein Eintritt verlangt. „Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben“, heißt es. Die Künstler lassen den Hut herumgehen und freuen sich, wenn jemand etwas hineinwirft – in Bremen klappt das in der Regel sehr gut, heißt es. Und die Organisation kostet natürlich auch Geld. Der Gesamtetat liegt bei 230.000 Euro, sagt Koch. Zu den großen Sponsoren zählt die Sparkasse. Der „La-Strada“-Förderverein finanziert fünf Künstlergruppen. Und auch Bremen gibt etwas hinzu – so kommen 60.000 Euro von der Wirtschaftsförderung. Das Kulturressort zahlt 38.600 Euro.

Was zählt zu den Highlights?

Zum Programm gehören vier Deutschland-Premieren und vier Uraufführungen. Etliche Künstler greifen aktuelle Themen auf. Beispiel: Klimawandel. Was passiert, wenn Holland versinkt und die Holländer mit ihren Campingwagen nach Deutschland fliehen? Schaffen wir das? Dieser Frage widmet sich Patrick Nederkoorn Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils drei Mal im „Wall-Saal“ der Zentralbibliothek (Plätze begrenzt, Obolus erbeten).

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Für alle, die nach den Shows noch feiern wollen, gibt‘s auf der „Wiesenbühne“ den „Afterglow“ mit DJ Badre – Freitag ab 23.15 Uhr, Sonnabend ab 22.15 Uhr.