Bremer Bündnis wirbt für die Teilnahme an der Europawahl

„Auch das ist Integration“

+ © Foto: Kuzaj Wahlwerbung per Postkarte: Staatsrätin Ulrike Hiller stellt die Kampagne vor. © Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Brexit? Nicht in Bremen! Hier ist die Europäische Union (EU) schwer angesagt - im Rathaus jedenfalls, wo am Dienstag ein Bündnis und eine Kampagne zur Europawahl am 26. Mai (zeitgleich mit der Bürgerschaftswahl) vorgestellt wurde.