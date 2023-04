Auch die Schuhe abgezogen: Unbekannte überfallen 16-Jährigen in Bremen

Sogar die Schuhe abgezogen: Unbekannte überfallen 16-Jährigen in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Am helllichten Tag: Zwei Unbekannte haben in Bremen einen 16-Jährigen überfallen. Dabei nahmen sie dem Jugendlichen auch die Schuhe ab.

Bremen – Er war am helllichten Tag allein im Zentrum Bremens unterwegs: Ein 16-Jähriger ist am Mittwochnachmittag, 27. April 2023, Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Jugendliche von den beiden Männern zunächst angesprochen.



Dann soll einer der beiden ein Messer gezogen und seine Geldbörse gefordert haben. Auch die Schuhe nahmen sie dem 16-Jährigen ab. Die Täter flüchteten daraufhin. Sie sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein.

Weitere Meldungen aus der Hansestadt: Am Dienstagnachmittag soll ein Mann in Bremen versucht haben, mehrere Menschen mit einer Axt anzugreifen. Die Polizei konnte ihn stoppen. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.