Organisatoren erwarten 60.000 Besucher beim 29. „Kindertag“ im Bürgerpark

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Sommerferien sind vorbei, aber der Spaß geht weiter – zumindest am Sonntag, 12. August, im Bürgerpark. Zum mittlerweile 29. „Kindertag“ erwarten die Organisatoren vom Landesbetriebssportverband (LBSV) bis zu 60.000 Besucher. Der Tag gilt als eine der größten Kinderveranstaltungen in Deutschland. Auf den Wiesen zwischen Hollerallee und Marcusbrunnen geht es ab 11 Uhr bis 18 Uhr rund.

„Dass Bremen eine kinderfreundliche Stadt ist, das wollen wir mit dem ,Kindertag‘ zeigen“, sagt Initiator und Organisator Lothar Pohlmann vom LBSV. „Fast 100 Einrichtungen stellen sich vor. Bremen ist eine attraktive Stadt für Familien.“ Mit von der Partie sind unter anderem die Zirkusschule „Jokes“ und die Freiwillige Feuerwehr Lehesterdeich, die „Nachtwanderer“ (Bremen/Stuhr) und der Tierschutzverein, „Radio Teddy“ und der „Junior Motor Park“. Und natürlich Sportvereine wie Bremen 1860.

„Kein Rummelplatz, eher ein Schaufenster der Kinder- und Jugendarbeit“ – so sieht es Helmut Dirschner, dessen Agentur „Connect“ die Initiative „Kinder stark machen“ betreut, die ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist. „Kinder stark machen“ – das ist zugleich seit Jahren auch das Motto des Bremer „Kindertags“.

Vor allem aber soll es auch Spaß machen beim „Kindertag“ im Bürgerpark. Die Bedingungen jedenfalls sind bestens, sagt Bürgerpark-Direktor Tim Großmann: „Es soll ja am Sonntag etwas kühler werden, nicht ganz so heiß. Und vor allem trocken.“ Gute Voraussetzungen auch für Show-Acts wie „Bernd das Brot“ – laut Planung um 13, 14.30 und 15.40 Uhr auf der Bühne. Um 14.25 Uhr sollen 100 Friedenstauben in den Bremer Sommerhimmel aufsteigen.

Sozialsenatorin verleiht den „Kinder-Oskar“

Zuvor – um 14 Uhr nämlich – verleiht Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die Schirmherrin, den Wanderpreis „Kinder-Oskar“. Er geht in diesem Jahr an die „Kika“-Moderatorin Singa Gätgens. Preisträger früherer Jahre waren beispielsweise der Schriftsteller und „Sams“-Erfinder Paul Maar, „Sportgarten“-Gründer Hanns-Ulrich Barde und Fernsehköchin Sarah Wiener.

Zudem werden beim „Kindertag“ im Bürgerpark Spenden gesammelt. Sie gehen zu gleichen Teilen an ein regionales und an ein internationales Kinderprojekt, kündigen die Organisatoren an.

Das regionale Projekt ist in diesem Jahr der Kinderbauernhof Tenever, wo man unter anderem versucht, Empathie und Verantwortungsbewusstsein von Kindern durch die Begegnung mit Tieren zu stärken, wie Frank Weber, Leiter des Kinderbauernhofs, sagt. Mit dem Spendengeld soll ein Rutschenturm auf dem Areal des Hofs erneuert werden.

Die andere Hälfte der Spenden fließt an die Stiftung „Robin Aid“, die der Arzt Matthias Angrés gegründet hat. Angrés war früher am Klinikum Links der Weser in Bremen. Die Stiftung braucht das „Kindertag“-Geld für den Bau einer Kinderintensivstation in Kamerun, sagt Organisator Pohlmann.