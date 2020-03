Amtsgericht verurteilt sechs Werder-Ultras zu Bewährungs- und Geldstrafen

Bremen - Entscheidung im Eiltempo: Das Bremer Amtsgericht hat am Montag sechs Werder-Ultras wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen und zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt. Die Gruppe hatte sich im August 2017 in der Ostkurve des Weserstadions eine Schlägerei mit Ordnern geliefert, zwei Männer wurden bei der Attacke leicht verletzt.

Update vom 9. März: Nach Überzeugung des Vorsitzenden Richters Hans Ahlers fühlten sich die sechs Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren beim Heimspiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern München so sehr von einem Kameramann provoziert, dass ein Angeklagter diesen vom Filmen abhalten wollte. Dazu, das hatte die Beweisaufnahme ergeben, begab sich der Mann in den Zwischenbereich von Ostkurve und Spielfeld und wollte den Kameramann dazu auffordern, keine Detailaufnahmen der Männer zu machen. Ein damals 18-jähriger Sicherheitsmann, der zum ersten Mal im Stadion eingesetzt war, wollte den heute 31-Jährigen davon abhalten. Schnell entwickelte sich daraus zunächst eine Rangelei, kurze Zeit später eine handfeste Schlägerei.

Alle sechs Männer schlugen und traten in unterschiedlicher Tatbeteiligung, so die Urteilsbegründung, auf insgesamt drei Ordner ein, der 18 Jahre alte Ordner erlitt durch Faust- und Ellenbogenschläge eine Nasenbeinprellung, ein anderer Mann leichte Verletzungen an den Beinen. Ein weiteres Opfer wollte das Gericht vernehmen, doch der Mann tauchte weder zum Prozessauftakt vergangene Woche noch zum zweiten Verhandlungstag am Montag auf. Die Staatsanwaltschaft beantragte aufgrund des unentschuldigten Fehlens ein Ordnungsgeld in Höhe von 200 Euro.

Einer der Verurteilten erhält vergleichsweise milde Strafe

Wesentlich teurer – vorausgesetzt, die Urteile erlangen Rechtskraft – wird die Sache nun für fünf der sechs Angeklagten. Sie wurden vom Gericht zu Geldstrafen in Höhe von 1800 bis 4800 Euro verurteilt. Dabei liegt die Anzahl der Tagessätze bei vier Urteilen zwischen 90 und 160, was gleichbedeutend ist mit einem Eintrag ins Führungszeugnis. Sollten die Urteile angenommen werden, gelten die Männer als vorbestraft. Der vom Gericht ausgemachte Initiator des Geschehens wurde zu einer Haftstrafe von sieben Monaten und zwei Wochen verurteilt, die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Lediglich ein Angeklagter kam mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro davon. Einen Eintrag ins Führungszeugnis wird es für ihn nicht geben. Bei einigen Urteilen zog der Richter frühere Verfahren mit ein und bildete Gesamtstrafen. Fünf der sechs Angeklagten waren bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten – insgesamt weisen ihre Führungszeugnisse 20 Eintragungen (unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, Körperverletzung) auf.

Die Männer bedauerten die Angriffe in ihren „letzten Worten“, sie seien nicht mit bösen Absichten auf die Ordner zugegangen. Bereits zu Prozessbeginn hatten sich alle Angeklagten persönlich bei ihren Opfern entschuldigt und einem Ordner ein Schmerzensgeld in Höhe von 2000 Euro angeboten. Ob die Verteidiger gegen die Urteile Rechtsmittel einlegen werden, ließen sie zunächst offen. Da alle Anwälte für ihre Mandanten Freisprüche gefordert hatten, ist es durchaus möglich, dass sich bald eine höhere Instanz mit dem Fall zu befassen hat.

Originaltext vom 2. März: Zur Halbzeit kochten die Gemüter über: Sechs Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren müssen sich seit Montag wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor dem Bremer Amtsgericht verantworten.

Weil sich die – in Bremen linken – Werder-Ultras von einem Kameramann belästigt fühlten und diesen von seiner Arbeit abhalten wollten, kam es laut Anklage zur Schlägerei mit Ordnern. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, kommen einige der Angeklagten nicht mit Geldbußen davon.

Die Saison hatte gerade erst begonnen, Werder Bremen verlor auch das zweite Saisonspiel innerhalb von sieben Tagen. Doch nicht nur auf dem Platz gab es Verlierer, auch in den Reihen der Zuschauer verloren manche die Nerven, als im August 2017 zur Halbzeitpause gegen den FC Bayern München gepfiffen wurde. Nachdem sich die sechs Angeklagten über die Dreharbeiten eines Kameramanns beschwert und diesen mehrfach aufgefordert hatten, ihre Gesichter nicht aufzunehmen, kletterten die Angeklagten über das am unteren Bereich der Ostkurve befindliche Tor und wollten den Kameramann zur Rede stellen, so die Anklage. Sie entriegelten, das räumten die Männer in ihren Einlassungen an, das Tor und wurden von Sicherheitskräften abgehalten. Mehrere Angeklagte sollen daraufhin die Ordner geschlagen und getreten haben, auch als diese bereits am Boden lagen.

Schlägerei bei Werder-Bremen-Spiel: Videoaufnahmen zeigen Geschehen

Videoaufnahmen des Geschehens zeigen die etwa zehn bis 15 Sekunden dauernde Schlägerei, dann verschwinden die Männer wieder in der Masse. Die Angeklagten räumten während des Prozessauftaktes ein, in unterschiedlicher Beteiligung auf die Ordner eingeschlagen zu haben. Doch ihrer Darstellung nach waren es nicht sie, die die Schlägerei anfingen, sondern die Ordner. Indirekt war von einer „Notwehrsituation“ die Rede. Alle sechs sagten, es tue ihnen leid und sie seien „ohne gewalttätige Absichten“ ins Gespräch mit den Ordnern gegangen. Einige deuteten an, dass die Situation mit langjährigen Sicherheitskräften nicht passiert wäre. Diese kenne man, mit diesen hätten sie reden und den Konflikt im Voraus klären können. Neue Ordner direkt vor der Ostkurve aufzustellen, so ein Angeklagter, sei „schon irgendwo fahrlässig“.

Noch bevor der erste Zeuge aussagte, regte das Gericht ein Verständigungsgespräch an. Der Deal: Geständnisse gegen Geldstrafen zwischen 90 und 120 Tagessätzen, was für alle Angeklagten bedeutet hätte, dass sie offiziell als vorbestraft gelten würden. Doch die Staatsanwaltschaft spielte da nicht mit. Ihrer Auffassung nach würden einige der Angeklagten nicht um Haftstrafen herumkommen, der Deal platzte zunächst. Auch die angebotene Zahlung von 2.000 Euro Schmerzensgeld an den 20-jährigen Ordner würde daran nichts ändern, sagte die Anklagevertreterin.

Schlägerei bei Werder-Bremen-Spiel: Gegen Angeklagte Stadionverbote ausgesprochen

So wird der Prozess fortgesetzt, weitere Zeugen müssen gehört werden. Abgesehen von der nun zu verhandelnden Strafe erhielten alle Angeklagten bereits Haus- und Stadionverbote, zum Teil auch bundesweit. Gegen zwei Angeklagte wurde zudem ein Betretungsverbot ausgesprochen, sie dürfen sich während der Werder-Spiele nicht ansatzweise in Stadionnähe aufhalten.