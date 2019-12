Attacke in Straßenbahn

Gericht verurteilt Messerangreifer zu mehrjähriger Haftstrafe

+ Schwieg zum Motiv bis zuletzt: Der 27-jährige Angeklagte (vorne links) wurde vom Landgericht zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Nach einer Messerattacke auf einen Jugendlichen in einer Straßenbahn hat das Bremer Landgericht am Mittwoch einen 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen und eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verhängt. Zudem ordnete die Kammer die Unterbringung des Mannes in einer Entzugsklinik an. Zur Tatzeit hatte der Angeklagte rund 2,6 Promille Alkohol im Blut.