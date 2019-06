Attacke beim Hofgang

Bremen – Bis zur Regungslosigkeit und darüber hinaus: Weil ein 19-Jähriger einen Mithäftling beim Hofgang erst bewusstlos gewürgt und dann mehrfach auf ihn eingetreten haben soll, muss sich der junge Mann seit Dienstag vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Anklage wirft ihm versuchten Totschlag zur Last, doch er selbst will sich nur gewehrt haben.

Dass es im Gefängnis nicht immer friedlich zugeht, sollte bekannt sein. Dass Streitigkeiten beinahe tödlich enden, gehört jedoch nicht unbedingt zum Alltag eines Strafvollzugs. Ausnahmen bestätigen die Regel – und eine dieser „Ausnahmen“ fand sich auf der Anklagebank des Bremer Landgerichts wider. Ein 19-jähriger Marokkaner soll laut Anklage beim Hofgang in der Justizvollzugsanstalt Oslebshausen einen Mithäftling erst in den Schwitzkasten genommen und dabei bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Als weitere Insassen hinzukamen, so der Staatsanwalt, ließ der junge Mann zunächst vom Opfer ab. Jedoch riss sich der Angeklagte kurze Zeit später los, rannte auf den Mann zu und trat ihm „mit der ihm größtmöglichen Wucht ins Gesicht“, hieß es in der Anklageschrift. Danach habe er mehrfach gerufen: „Ich bring´ Dich um.“

Grund für die Attacke, bei der der Mann Hämatome und Schürfwunden erlitt, soll ein Streit zwischen dem 19-Jährigen und einem weiteren Häftling gewesen sein. Dieser hatte ihm wohl Fleisch versprochen, am Tattag Ende August 2018 jedoch nicht dabei. In dieses Gespräch soll sich dann das spätere Opfer eingemischt haben, woraufhin die Situation eskalierte.

Insbesondere die Tritte gegen den Oberkörper und ins Gesicht wertete die Anklage als versuchten Totschlag. Der 19-Jährige „hielt das Versterben des Mannes für möglich und nahm dessen Tod billigend in Kauf“, so der Staatsanwalt.

Der Angeklagte widersprach dem und sagte, er wollte „auf keinen Fall töten“. Vielmehr habe er aus einer Notwehrsituation heraus gehandelt, da er derjenige gewesen sei, der zuerst angegriffen wurde. Der 19-Jährige bezeichnete den Mitinsassen als „Boss im Knast“, auf den es aufzupassen galt. Zudem will der Angeklagte nicht bemerkt haben, dass der Mann bereits bewusstlos war, als er ihm ins Gesicht trat. „Ich war wie im Tunnel.“

Wie der Mann weiter berichtete, nahm er in den Wochen vor der mutmaßlichen Tat täglich Drogen. „Spice“, ein synthetisches Cannabinoid, habe er nach eigener Aussage auch am Tattag konsumiert. Mittlerweile werde er mit Medikamenten zur Vorbeugung von Depressionen und bipolaren Störungen behandelt. Dies beruhe unter anderem darauf, dass er Wärtern gesagt habe, der Satan sei in seine Zelle eingedrungen und „wühle in seinem Kopf“.

Der Prozess, für den drei weitere Verhandlungstage angesetzt sind, wird am Donnerstag, 13. Juni, fortgesetzt. Ein Urteil wird frühestens für Ende Juni erwartet. ko