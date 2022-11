Attacke an Bremerhavener Schule: Prozess gegen Schützen beginnt

Landgericht Bremen

+ © Sina Schuldt/dpa Schwer bewaffnete Polizisten haben das Schulgelände in Bremerhaven abgesichert. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Am 19. Mai schießt ein Mann in einem Bremerhavener Gymnasium um sich, verletzt eine Mitarbeiterin lebensgefährlich. Nun beginnt der Prozess.

Bremen – Es ist gegen 09:15 Uhr am 19. Mai 2022, als ein bewaffneter Mann in ein Gebäude eines Gymnasiums in Bremerhaven eindringt. Mit Schüssen aus einer Armbrust verletzt er eine Mitarbeiterin schwer. Ab Donnerstag, 10. November 2022 (09:00 Uhr) muss sich der mutmaßliche Schütze vor dem Landgericht in Bremen wegen versuchten Mordes verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Schüler des Gymnasiums vor, aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch gehandelt zu haben. Er habe sein späteres Opfer danach gefragt, wo sich eine ehemalige Lehrerin von ihm aufhalte. Dies habe die Schulangestellte ihm aber nicht gesagt, teilte das Landgericht mit. Daraufhin habe der 21-Jährige der Frau mit einer Armbrust in den Oberkörper geschossen. Als sie flüchten wollte, soll er ein weiteres Mal von hinten auf sie geschossen haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Anklage überlebte sie nur durch eine Notoperation.

Angriff in Bremerhavener Schule: Armbrustschütze wegen Mordversuchs vor Gericht

Der Angeklagte hatte mehrere Waffen bei sich: eine mit Stahlbolzen geladene Profiarmbrust, eine geladene Schreckschusspistole, eine Machete und ein Messer. Nach den Schüssen auf die Mitarbeiterin wurde ein Notfallplan der Schule ausgelöst. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte schlossen sich in den Klassenzimmern ein, wo sie rund vier Stunden ausharrten, bis die Polizei Entwarnung gab. „Ich habe bis eben panische Angst gehabt“, hatte ein 16-Jähriger nach Verlassen des Gebäudes gesagt.

Nach den Schüssen auf die Schulangestellte soll der Angeklagte das Gelände verlassen und an einer nahen Straßenkreuzung mit der Armbrust zweimal auf einen Mann gefeuert haben. Die Schüsse trafen das Opfer nicht. Laut Anklage nahm der 21-Jährige den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf.

Armbrust-Attacke an Lloyd Gymnasium Bremerhaven: 21-Jähriger wohl vermindert schuldfähig

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz nach dem Angriff fest. Ein von einem Augenzeugen in den sozialen Medien veröffentlichtes und von der Staatsanwaltschaft als echt bestätigtes Video zeigt die Festnahme. Darauf ist der Angeklagte zu sehen, wie er augenscheinlich ruhig an einer viel befahrenen Kreuzung vor einer Ampel sitzt. Neben ihm liegt die Armbrust. Als sich die Polizei mit Blaulicht nähert, legt er sich noch vor Ankunft der Beamten flach auf den Boden.

Inzwischen befindet sich der 21-Jährige in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Ob er wegen einer psychiatrischen Erkrankung möglicherweise vermindert schuldfähig oder schuldunfähig ist, muss das Gericht nach der Beweisaufnahme klären. Bis Ende Januar 2023 sind zunächst acht Verhandlungstermine anberaumt.