Bamf kommt nicht aus Kritik

18.000 Asylbescheide aus Bremen werden geprüft

Bremen/Berlin - Von Thomas Lanig. In der Affäre um mutmaßlich manipulierte Asylentscheidungen in Bremen kommt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nicht aus der Kritik. Die Behörde lässt in den kommenden drei Monaten 18 000 Entscheidungen ihrer Bremer Außenstelle überprüfen. Es handele sich dabei um alle positiven Bescheide seit dem Jahr 2000, sagte Bamf-Chefin Jutta Cordt gestern in Berlin. Etwa 70 Mitarbeiter würden dafür abgestellt. Zeitgleich berichtete der „Spiegel“, dass die Bremer Bamf-Außenstelle Menschen durchgewinkt habe, die ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellten.