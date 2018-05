Asyl-Skandal: Bamf versetzt Leiterin

Josefa Schmid muss zurück nach Bayern

Musste das Bamf in Bremen schon wieder verlassen: Josefa Schmid.

Bremen - Nach nur wenigen Monaten im Amt muss die neue Leiterin der mutmaßlich in eine Asyl-Affäre verstrickten Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wieder gehen. Die Zentrale in Nürnberg schickte Josefa Schmid zurück in ihre bisherige Dienststelle im bayerischen Deggendorf. Dies sei keine Strafversetzung, betonte ein Bamf-Sprecher am Mittwoch. „Diese Maßnahme war in der aktuellen Situation geboten, um die Beamtin, die Gegenstand öffentlicher Berichterstattung ist, zu schützen.“