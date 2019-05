Asbest-Abfall und Bäder-Boom

Fast 60 Millionen Euro hat die Gewoba 2018 in Neubauprojekte gesteckt. Auch am 16 Hektar großen Projekt „Gartenstadt Werdersee“ zwischen Habenhausen und Huckelriede ist sie beteiligt und will rund 230 neue Wohnungen bauen.

Bremen - Von Steffen Koller. Die Wohnungsgesellschaft Gewoba hat am Dienstag eine „positive Bilanz“ für das vergangene Jahr gezogen, so die Vorstände Peter Stubbe und Manfred Sydow. Zwar schüttete das Unternehmen mit 29,1 Millionen Euro Jahresüberschuss mehr als sieben Millionen weniger aus als 2017, doch das sei „eine geplante Entwicklung“. Die Gründe: weniger verkaufte Wohnungen, Asbest-Sanierungen und Neubauprojekte.

Zum 31. Dezember 2018 gehörten 41 615 Wohnungen zum Bestand der Gewoba, 31 820 davon allein in Bremen, 8 488 in Bremerhaven und 1 307 in Oldenburg, hieß es. Mit 6,21 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter befinde sie Bremen auf einem „moderaten Level“. so Stubbe (Bremerhaven: 4,72 Euro). Im Vergleich: Ende 2017 mussten Bremer mit 6,04 Euro etwas weniger für die gleiche Fläche zahlen.

Über Leerstand braucht Bremens größte Wohnungsbaugesellschaft ebenfalls nicht zu klagen – mit einer Leerstandsquote von 0,65 Prozent sind gerade einmal 206 Wohnungen nicht bewohnt. In Bremerhaven liegt die Quote bei 1,71 Prozent (145 Wohnungen).

20,9 Prozent – so hoch ist das Minus zum Jahresüberschuss 2017. Doch für Vorstand Peter Sydow könne man dies unter „geplante Entwicklung“ verbuchen. „Das hat uns nicht überrascht“, sagte der Gewoba-Vorstand.

Schließlich, und das betonte auch Peter Stubbe, verkaufte die Wohnungsgesellschaft weniger Wohnungen im Privatbereich als noch ein Jahr zuvor. Zudem hätte allein die Asbest-Sanierung von rund 2 000 Wohnungen etwa sechs Millionen Euro gekostet. Zudem wurden 1 036 neue Bäder allein in Bremen renoviert. Investitionsvolumen: rund 27 Millionen Euro. Für das gesamte Jahr 2018 hat die Gewoba mehr als 100 Millionen Euro in die Instandhalt und und Modernisierung ihres Bestandes gesteckt. Knapp 60 Millionen investierte die Gesellschaft in Neubauprojekte.

Apropos Neubau: Insgesamt zehn größere Projeke mit 709 Wohnungen im Bau wurden 2018 angestoßen (2017: 522 Wohnungen). 2019 will die Gewoba die Marke von 1 100 fertiggestellten Wohnungen knacken, so Stubbe. Allein in der Überseestadt sollen bei drei Bauprojekten 387 neue Domizile entstehen. Mit rund 230 Wohnungen ist die Gewoba auch am 16 Hektar großen Bauprojekt „Gartenstadt Werdersee“ zwsichen Huckelriede und Habenhausen beteiligt. Hier sollen zudem eine Kita und ein Supermarkt gebaut werden.

Weiter voranschreiten auch die Arbeiten an der Gewoba-Firmenzentrale am Rembertiring. Dort sei man „voll im Plan – sowohl zeitlich als auch finanziell“, so Peter Stubbe. Vorstandskollege Manfred Sydow ergänzte, dass in zwei Wochen ein Kran komme und den geplanten Anbau anbringen werde. 2020 sollen alle Mitarbeiter wieder in den dann für 16,3 Millionen Euro sanierten Unternehmenssitz einziehen. 200 der insgesamt rund 500 Angestellten arbeiten seit Mitte vergangenen Jahres in Ausweichquartieren.

Und auch zum Bundeswehrhochhaus in der Bahnhofsvorstadt gibt es Neuigkeiten: Wie Manfred Sydow sagte, bereite die Gewoba aktuell einen „breiten Ideenwettbewerb“ vor, der im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Spätestens 2024 soll das Gebäude mit 180 Wohnungen fertig sein. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass das klappt“, so Sydow.