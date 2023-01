Trotz Bereitschaft der Ärzte: Warum man in Bremen so lange auf Termine wartet

Von: Bona Hyun

Derzeit warten Patienten lange auf einen Arzttermin. Doch Terminknappheiten sind laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen nicht das einzige Problem.

Bremen – Ärzte in Bremen und Bremerhaven arbeiten unter enormer Belastung. Die Nachfrage nach Terminen wächst. „Wir haben aber schon 2016 damit begonnen gegenzusteuern“, so Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB), Dr. Bernhard Rochell zu buten un binnen. Doch viele der angebotenen Termine werden von Patienten nicht wahrgenommen. Zudem war die Abschaffung der Neupatienten-Regelung für viele mit einer großen Umstellung verbunden – und habe laut Rochell das Vertrauen in die Politik gemindert.

„Nicht effizient“ – die meisten angebotenen Arzttermine werden nicht wahrgenommen

Rochell sieht das Problem bei der ärztlichen Terminvergabe unter anderem darin, dass die angebotenen Sprechstunden nicht genutzt werden. Schon 2016 seien die Angebote ausgebaut worden. „Wir stellen uns allerdings die Frage, warum bei Weitem nicht alle Termine, die von den Ärzten und Psychotherapeuten gemeldet worden sind, gebucht wurden“, sagte Rochell gegenüber buten un binnen.

Rochell appelliert an die Patienten, die Vermittlungshotline auch zu nutzen. Werden angebotene Termine nicht genutzt, führe das zu Umplanungen. „Das ist nicht effizient“, betonte Rochell. Vor allem sei dies vor dem Hintergrund der Terminknappheit und der langen Wartezeiten ärgerlich. Hinzu kommt laut Rochell, dass rund 20 Prozent der gebuchten Termine nicht wahrgenommen und nicht storniert werden. Übrigens: Folgendes gilt bei Arztbesuchen während der Arbeitszeit.

Abschaffung der Neupatienten-Regelung stößt bei Ärzten auf Kritik

Durch die Neupatientenregelung gab es laut Rochell eine Zunahme von gut zehn Prozent bei den vermittelten Facharztterminen. Die Abschaffung der Regelung verurteilt der KVHB-Chef. „Das hat unsere Kollegen und Kolleginnen ganz erheblich verärgert, denn die haben ihre ganze Praxis auf die Neupatienten-Regelung und die offene Sprechstunden umgestellt“, so Rochell. Zwar habe das Ministerium zur Wiedergutmachung Zuschläge gesetzlich verankert, doch das reiche Rochell zufolge nicht aus.

Der Bundestag hatte vergangenes Jahr die Neupatienten-Regelung zum 01. Januar 2023 gekippt. Durch die Neupatienten-Regelung konnten neue Patienten schneller einen Termin bekommen. Es wurde festgelegt, dass die Leistungen für die Behandlung dieser Patienten in voller Höhe vergütet werden.