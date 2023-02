Armbrust-Schütze aus Bremerhaven: Rückzug ins Internet

Im Gerichtssaal: der Angeklagte mit seinen Verteidigern Thomas Domanski (l.) und Manar Taleb. © Sussek

Fortsetzung im Prozess um Schüsse mit einer Armbrust in Bremerhaven. Jetzt hat die Tante des Angeklagten (21) ausgesagt.

Bremen – Im Prozess um den vermeintlichen Amoklauf mit einer Armbrust im Bremerhavener Lloyd-Gymnasium hat am Freitag eine Tante des Angeklagten ausgesagt: „Er hat mich angesprochen und gesagt, dass es ihm nicht gut geht.“ Das soll eine gute Woche vor der Tat gewesen sein. Die Krankenschwester (63) aus Bremerhaven, die sich per E-Mail beim Gericht gemeldet und darum gebeten hatte, aussagen zu dürfen, macht sich heute noch Vorwürfe. „Ich hätte ihm sagen müssen, dass er die Tabletten nicht auf einmal absetzt.“

Die Rede ist von Tabletten gegen Depressionen, die der Angeklagte zeitweise regelmäßig nahm, wie es seitens der Verteidigung hieß. Die Vertretung seiner Hausärztin habe ihm dann ein doppelt so starkes Medikament verschrieben, das er deswegen nach ein paar Tagen wieder abgesetzt habe, lässt sich der 21-Jährige an diesem siebten Verhandlungstag ein. Nur wenige Tage darauf zog er seine schwarze Kleidung an, bewaffnete sich mit Armbrust, Machete, Messer und Schreckschusspistole und ging in seine ehemalige Schule.

Berkan S. ist angeklagt, im Bremerhavener Lloyd-Gymnasium am 19. Mai vergangenen Jahres eine Schulsekretärin mit zwei Armbrust-Pfeilen schwer verletzt und danach in der Stadt zwei weitere Menschen nur knapp verfehlt zu haben. Die Richter der 22. Großen Strafkammer des Bremer Landgerichts verschlankten nun am Freitag den Tatvorwurf: Sie werten den Überfall auf die Schule und das weitere Geschehen juristisch als eine zusammenhängende prozessuale Tat, erklärte die Vorsitzende. Die Folge dürfte sein, dass das wahllose Abschießen der Pfeile in der Stadt ungesühnt bleiben wird – obwohl ein Zeuge nur um Millimeter verfehlt wurde.

Die medizinische Gutachterin, eine Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sieht allein im Weglassen des Medikaments keinen ausreichenden Grund für den Tatentschluss des jungen Mannes. Zumal er im Laufe seines Lebens nie „aggressives Verhalten oder eine dissoziale Entwicklung“ gezeigt habe.

Tante sagt im Prozess aus: Junger Mann fühlte sich in Schulzeit unterlegen

In den vergangenen Jahren hatte sich der Angeklagte zunehmend zurückgezogen und kaum noch Kontakte nach außen. „Er hat sehr darunter gelitten, nicht zum Abitur zugelassen worden zu sein“, sagte seine Tante. Selbst auf Familienfeiern wurde er kaum noch gesehen. „Wir sind gar nicht mehr an ihn rangekommen.“ Einmal habe sie ihren Neffen in der Forensik, wo er zur Zeit untergebracht ist, besucht. Dabei machte er einen verzweifelten Eindruck. „Tante, bete für sie“, habe er mit Blick auf die schweren Verletzungen der Schulsekretärin gesagt, so die Zeugin. „Das habe ich auch gemacht“, fuhr sie mit tränenerstickter Stimme fort.

„In der Schulzeit hat er sich immer in der unterlegenen Position gefühlt“, berichtete die Sachverständige von der ersten Begegnung mit dem Angeklagten wenige Tage nach der Tat. Videospiele hätten die Gedanken an einen Suizid verdrängt. „Ohne Internet hätte ich nicht überlebt“, so seine Einschätzung. Von Internet-Sucht wollte die Gutachterin dennoch nicht sprechen, eher allgemein von „problematischem Verhalten“.

Die Schüsse auf die Schulsekretärin habe er abgegeben, weil er sich nicht ernstgenommen fühlte. „Ich wollte sie verletzen, nicht töten“, habe er gesagt. Darum habe er auf die Beine und beim zweiten Schuss auf die Pobacke gezielt, gab die Sachverständige die Erklärung des Angeklagten wider. Die Verteidigung hatte in dem Prozess stets vorgetragen, der Angeklagte habe bei seinen Schüssen nicht gezielt.

Der Prozess wird am 22. Februar mit dem zweiten Teil des Sachverständigengutachtens fortgesetzt.