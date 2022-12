Armbrust-Attacke: Zielte der Täter auf seine Opfer?

Von: Ralf Sussek

Die Schulsekretärin (r.), die beim Amoklauf in Bremerhaven von zwei Armbrust-Pfeilen getroffen und schwer verletzt wurde, sagte am Donnerstag als Zeugin aus. Links ihre Anwältin Birgit Ansorge. © Sussek

Im Prozess um eine Armbrust-Attacke an einer Bremerhavener Schule hat am Donnerstag vor dem Landgericht Bremen die schwerverletzte Schulsekretärin ausgesagt.

Bremen – Wen es an diesem Verhandlungstag im Bremer Landgericht fröstelt, macht dafür nicht die ausgefallene Heizung verantwortlich; es ist das Geschehen am 19. Mai dieses Jahres im Bremerhavener Lloyd-Gymnasium. Die Schulsekretärin, die von Berkan S. an diesem Tag mit zwei Armbrust-Pfeilen schwer verletzt wurde, schildert eindrücklich die Situation, die sie fast das Leben gekostet hätte.

Es war der Donnerstag der Abi-Woche, die schriftlichen Prüfungen liefen. „Ich saß am Schreibtisch, er stand plötzlich am Tresen – ich weiß nicht, wo er herkam“, sagt die 63-Jährige. Er habe sie angesprochen: „Kennen Sie mich noch? Sie waren doch auch immer frech zu mir.“ Die Schulsekretärin steht von ihrem Schreibtisch auf, der einige Meter weiter hinten platziert ist, möchte die provokante Ansprache des schwarzgekleideten jungen Mannes klären. Eine Waffe sieht sie nicht. Als sie sich nähert, verspürt sie plötzlich einen stechenden Schmerz in der Brust. „Ich habe mich umgedreht, wollte weglaufen“, sagt sie unter Tränen. Der zweite Pfeil traf sie im unteren Rücken, die Spitze ragte aus dem Bauch – heraus. Die Frau flüchtete ins Schulleitungsbüro, ein Kollege hielt die Tür zu. Sie schaffte es noch, den ersten Pfeil aus dem Körper zu ziehen, legte ihn auf den Tisch. Dann versagten ihre Kräfte. „Als der Sani kam, war ich bewusstlos.“

Armbrust-Angriff an Bremerhavener Schule: Opfer im künstlichen Koma

Sie erlitt einen Leberriss, eine Niere wurde gestreift. Nach künstlichem Koma und Intensivstation folgte eine Reha. Körperliche Beschwerden hat sie „Gott sei Dank nicht“ mehr. Psychisch ist das Geschehen aber noch lange nicht verarbeitet: „Jede Nacht läuft dieser Film vor mir ab.“ Medikamente und eine Therapie sollen helfen. Doch die Narben von den Pfeilen und der Not-OP bleiben. „Mir ist alles zu viel“, beschreibt es die 63-Jährige, die seit rund 45 Jahren im Beruf steht und seit 20 Jahren am Lloyd-Gymnasium arbeitet.

Dass der Überfall für sie noch viel schlimmer hätte ausgehen können, wird der Frau bewusst, als der Waffen-Sachverständige, ein Kriminalbeamter, die Tatwaffe beschreibt. Demnach handelt es sich um einen sogenannten Mehrlader, mit dem fünf Pfeile in Folge abgeschossen werden können. Die Pfeilspitze, in Diamantform und beidseitig geschliffen, sei laut Herstellerangaben speziell für die Verursachung schwerer Verletzungen geeignet, sagt der Sachverständige. Ungeachtet dessen braucht es für den Erwerb der Armbrust oder der Pfeile keinen Waffenschein. „Eine Gesetzeslücke“, findet der Sachverständige.

Die kriminaltechnische Untersuchung ergab, dass das an der Armbrust verbaute sogenannte Rotpunkt-Visier nicht kalibriert, also auf die Waffe abgestimmt war. Die Folge: Der Schütze traf um etwa 16 Zentimeter weiter unten und acht Zentimeter weiter rechts, als das Visier anzeigte. Unterstellt, Berkan S. hätte durch das Visier gezielt, hätte er bei diesem Trefferbild Kopf und Wirbelsäule der Sekretärin anvisiert. Als der Sachverständige das ausspricht, ist es mit der Fassung der Frau vorbei. Sie bricht in Tränen aus, benötigt eine Verhandlungspause.

Bereits am vorherigen Verhandlungstag hatte die Verteidigung erklärt, der Angeklagte habe nicht gezielt auf die Sekretärin geschossen und später vor dem Barber-Shop in der Innenstadt, die Armbrust auf den Boden gerichtet, die Pfeile einfach nur verschießen wollen. Beim Barber-Shop lag eine große Entfernung zwischen Schützen und einem Passanten, der fast getroffenen wurde. Kann ein auf den Boden abgeschossener Pfeil nach dem Bodenkontakt noch so weit fliegen? Die Einschätzung des Sachverständigen ist klar: „Unmöglich.“

Der Prozess wird am 12. Januar fortgesetzt.