Ariane 6: Herzstück mit Bremer Gehirn auf der Startrampe

Von: Jörg Esser

Maßarbeit: Der Zentralkörper des Ariane-6-Testmodells wird in Kourou in die Senkrechte gebracht und auf die Startrampe gesetzt. © JM Guillon

Die Trägerrakete Ariane 6 mit der Oberstufe aus Bremen soll Europas Zugang zum Weltall sichern. Auf dem Weg zum für 2023 anvisierten Erstflug gibt es „solide Fortschritte“.

Bremen – Der Zentralkörper der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 hat jetzt erstmals nach dem Zusammenbau die Montagehalle verlassen und ist auf seiner Startrampe am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana angekommen. „Das ist ein symbolträchtiger Moment“, sagt André-Hubert Roussel, Chef der Ariane-Group. Und weiter: „Das ist ein ganz wichtiger Schritt der Trägerrakete auf dem Weg zu ihrem Erstflug.“ Und eben zum Start der Serienproduktion.

„Das ist für uns ein ganz wichtiger Meilenstein“, ergänzt Jens Schroeter, Sprecher des Unternehmens im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wenn das, woran man jahrelang arbeitet, sichtbar wird, das ist schon ein tolles Gefühl.“ Alles habe besser funktioniert als gedacht. „Die Toleranzen sind völlig überschaubar.“

Die Ariane 6 ist einen Schritt weiter auf dem Weg zum Erstflug, der einst für 2020 geplant war, aber vor allem wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben wurde. Ein neuer Starttermin werde von der Ariane-Group vorerst nicht kommuniziert, so Schroeter. Das sei dann die Aufgabe der europäischen Weltraumagentur Esa.

300 Bolzen und zwei Stecker

Zurück in die Montagehalle: Dort sind die im Ariane-Werk am Flughafen in Bremen gefertigte Oberstufe und die in Les Mureaux bei Paris montierte Hauptstufe zum Zentralkörper, dem „Herzstück der Rakete“, zusammengebaut worden – mit etwas mehr als 300 Bolzen und zwei Steckern. „Das ist eine anspruchsvolle Präzisionsarbeit, supersensibel“, sagt Schroeter. Die beiden Stufen werden liegend montiert. Das ist neu. Das sei technisch weniger anspruchsvoll, aber besonders effizient. Der Zusammenbau beim Testmodell habe acht Stunden gedauert, sagt Schroeter. Ziel sei es, die Montage bei einer Ariane 6 in zwei Stunden zu schaffen. Und da seien Probeläufe eminent wichtig. „Wir wollen die Trägerraketen quasi am Fließband produzieren“, fährt er fort. Ein Start pro Monat sei das Ziel.

In der Waagerechten hat das aus den beiden kryogenen Stufen bestehende Herzstück der Ariane 6 dann die Montagehalle verlassen und die 800 Meter lange Strecke bis zum Startplatz zurückgelegt. In rund 20 Minuten, befördert von vier fahrerlosen Transportfahrzeugen (Automated Guided Vehicles, AGV), sagt Schroeter. Das macht eine Geschwindigkeit von drei Kilometer pro Stunde. Und weiter: „Im Anschluss daran wurde der Zentralkörper von zwei fahrerlosen Transportfahrzeugen und einem Portalkran mit Traverse in die Senkrechte gebracht. Danach erfolgte eine Drehung um 180 Grad.“

Von der Waagerechten in die Senkrechte

Schließlich wird der Zentralkörper abgesetzt und in einem nächsten Schritt mit den vier Feststoffboostern zu einer Ariane-64-Konfiguration verbunden. Zum Einsatz kamen dabei drei Attrappen (Pylone) und das erste Modell des ESR-Boosters (Equipped Solid Rocket) der Ariane 6. Der Treibstoff sei während der kombinierten Tests inaktiv, heißt es. Ziel der Tests sei die Erprobung aller Schnittstellen und die reibungslose Kommunikation zwischen Ariane 6 und der Startrampe, für deren Bau die französische Raumfahrtagentur CNES verantwortlich zeichnet. Zudem werden die Flug- und Kontroll-Softwareprogramme sowie die Befüllung und Entleerung der Tanks erprobt. Bis zu 260 Ingenieure und Techniker waren bei den Tests im Einsatz, davon bis zu 90 von der Ariane-Group aus Bremen.

Schneckentempo: Die Ariane 6 benötigt für den 800 Meter langen Weg von der Montagehalle zur Startrampe in Kourou 20 Minuten. © JM Guillon

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Erstflug sind laut Schroeter die Testzündungen einer kompletten Ariane-6-Oberstufe auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen, die für Ende des Monats terminiert sind.

Daniel Neuenschwander, ESA-Direktor für Raumtransport aus der Schweiz, lobt „die soliden Fortschritte auf dem Weg zum Erstflug“. Die Ariane 6 markiere eine „neue Ära der zuverlässigen, wettbewerbsfähigen und autonomen europäischen Raumfahrt“.

Knapp 30 Starts mit der Ariane 6 sind bislang gebucht. Elf waren es bis Anfang dieses Jahres, sechs auf der Version mit vier Boostern (Ariane 64), fünf auf der mit zwei Boostern (Ariane 62). Und dann orderte der US-Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos auf einen Schlag 18 Flüge an Bord von Europas neuer Trägerrakete.