Ariane 6 aus Bremen will ins All

Von: Jörg Esser

Komplett: Der obere Teil von Ariane 6 ist für die kombinierten Tests auf der Startrampe in Kourou mit dem Rest der Trägerrakete montiert worden. © Esa/JM Guillon

Die Trägerrakete Ariane 6 mit der Oberstufe aus Bremen soll Europas Zugang zum Weltall sichern. Auf dem Weg zum Erstflug ist ein weiteres Etappenziel erreicht worden.

Bremen – Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zum Erstflug der neuen europäischen Trägerrakete: Die erste voll integrierte Ariane 6, deren Oberstufe in den Bremer Ariane-Hallen am Flughafen entwickelt und zusammengebaut wurde, sei für kombinierte Tests komplett und stehe für den Anschluss der elektrischen und hydraulischen Systeme an der Startrampe bereit, sagte eine Sprecherin der Ariane Group. „Damit haben wir einen neuen Meilenstein erreicht“, so André-Hubert Roussel, Chef (CEO) der Ariane-Gruppe.

Trägerrakete Ariane 6 mit Oberstufe aus Bremen

Der obere Teil der Ariane 6 sei jetzt für die Tests auf der Startrampe am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana mit dem Rest der Trägerrakete montiert worden, heißt es weiter. Der Teil wurde auf der Oberstufe an der Spitze des Zentralkerns installiert. „Er ist 20 Meter lang und hat einen Durchmesser von 5,45 Metern, besteht aus zwei Halbschalen und einem Strukturadapter, auf dem für die kombinierten Tests ein Satelliten- Modell montiert ist“, sagte die Sprecherin.

„Ariane 6 ist nun vollständig und mitsamt Verkleidung montiert“, sagte Philippe Baptiste, Chairman und CEO der französischen Raumfahrtagentur CNES. „Damit werden die Umsetzung des Programms und der operative Ablauf der Montage validiert.“

„Vollständig und mit Verkleidung montiert“

Die Trägerrakete steht in einer Ariane-64-Konfiguration, also mit vier Boostern, auf ihrer Startrampe. In den kommenden Wochen stehen nun die mechanischen, elektrischen und hydraulischen Anschlussarbeiten an, heißt es. Alle Schnittstellen und die reibungslose Kommunikation zwischen Ariane 6 und ihrer Startrampe werden ebenso getestet wie die Flugsoftware und die Software des Leitstands sowie die Befüllung und Entleerung der Tanks, die für einen reibungslosen Ablauf der Startsequenz unerlässlich sind. Danach werde die Ariane 6 auf der Startrampe einem Heißlauftest unterzogen. „Die Testserie schließt die Zündung des Triebwerks der Hauptstufe, den Abbruch von Zündungen sowie Langzeitzündungen mit Unterbrechung der Schnittstellen ein“, sagte die Sprecherin.

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die seit mehr als 25 Jahren Satelliten und andere Objekte in den Weltraum transportiert. Ihr Erstflug war für 2020 geplant, wurde aber vor allem wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben wurde. Ein neuer Starttermin werde von der Ariane-Group vorerst nicht kommuniziert, heißt es. Das sei die Aufgabe der europäischen Weltraumagentur Esa, die für die Architektur des gesamten Trägerraketen-Systems verantwortlich ist. Der aus der Schweiz stammende Esa-Direktor für Raumtransport, Daniel Neuenschwander, hob die Bedeutung der neuen Trägerrakete hervor: „Innovation ist der Schlüssel zum Erhalt der Fähigkeit Europas, den Weltraum mit einem unabhängigen, wettbewerbsfähigen und vielseitigen Trägersystem zu erreichen.“

Knapp 30 Starts sind gebucht

Knapp 30 Starts mit der Ariane 6 sind bislang gebucht. Elf waren es bis Anfang dieses Jahres, sechs auf der Version mit vier Boostern (Ariane 64), fünf auf der mit zwei Boostern (Ariane 62). Und dann orderte der US-Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos auf einen Schlag 18 Flüge an Bord von Europas neuer Trägerrakete.