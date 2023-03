Helene Fischer in Bremen: Alle Infos zum Mega-Konzert in der Hansestadt

Von: Fabian Raddatz

Ihren Auftakt zur europaweiten „Rausch-Live“-Tour feiert Helene Fischer in Bremen: Kreiszeitung.de hat alle Infos zu den Megashows in der Hansestadt.

Update vom Montag, 22. März 2022, 19:45 Uhr: Einen Tag, ehe Helene Fischer zum Start ihrer Tour 2023 in Bremen an gleich drei aufeinanderfolgenden Tagen in der ÖVB-Arena auftreten sollte, steht fest: Der Tourauftakt in Bremen muss verschoben werden. Helene Fischer hat sich bei den Proben zu ihrer „Rausch“-Tour verletzt und musste die drei geplanten Konzerte in Bremen vorerst absagen.

Erstmeldung vom 17. März 2023:

Bremen – „Rausch-Live“ heißt die Tour, mit der Helene Fischer 2023 durch die großen Hallen in Deutschland, Schweiz und Österreich reisen will. Den Auftakt macht die dabei in Bremen: Gleich an drei Tagen – von Dienstag bis Donnerstag (21. März bis 23. März 2023) – will der Schlagerstar in der Hansestadt die ÖVB-Arena rocken. Unterstützt wird sie dabei von den Künstlern des Cirque du Soleil.

Spielt 2023 drei Konzerte in der ÖVB-Arena Bremen: Schlagerstar Helene Fischer. © Angelika Warmuth/dpa & Westend61/imago

„Nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben“ – so kündigt zumindest der Veranstalter die kommenden 70 Auftritte an. Kreiszeitung.de hat alle Infos zur Anfahrt, Parken – und ob es überhaupt noch Tickets gibt.

Helene Fischer in Bremen: Tickets, Anfahrt, Parken – alle Infos zum Mega-Konzert

Dabei die wichtigste Frage zuerst: Ja, es gibt für alle drei Konzerte in der Bremer ÖVB-Arena noch Tickets (Stand: 17. März 2023, 11:30 Uhr). Diese gibt es bei den gängigen Anbietern, wie etwa eventim, viagogo, oder ticketmaster. Dabei rangieren die Ticketpreise je nach Anbieter von 64 Euro (Sitzplatz) bis zu 219 Euro für ein sogenanntes Platin-Ticket.

Wer die Helene Fischer-Konzerte in Bremen verpasst, kann es auch auf einem der anderen Konzerte in der Region versuchen. Auch in Hamburg (11. bis 16. April) und in Hannover (13. bis 18. Juni) macht die Sängerin auf ihrer „Rausch-Live“-Tour Halt.

Anfahrt mit Auto und Bahn: So kommen gut Sie zum Helene Fischer-Konzert in Bremen

Wer die Möglichkeit hat, mit dem Zug anzureisen, sollte diese nutzen. Die ÖVB-Arena befindet sich wenige hundert Meter vom Hintereingang des Bremer Hauptbahnhofs entfernt. Sollten es die An- und Abfahrt-Zeiten zulassen, ist die Option Zug – neben der Anreise mit dem Rad oder zu Fuß – sicherlich die stressfreiste. Vorsicht: Die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrschein für den ÖPNV.

Schwieriger gestaltet sich da die Anreise mit dem Auto: Auf der Bürgerweide direkt vor der ÖVB-Arena stehen zahlreiche Parkplätze bereit – diese sind allerdings kostenpflichtig und dürften mit dem erwarteten Andrang schnell belegt sein. Das Messe-Parkhaus bietet 350 Parkplätze, weiter entfernt sind die Parkhäuser am Nordausgang des Bahnhofs (Theodor-Heuss-Allee 6) oder am Fernbusterminal/Goldbeck (Beim Handelsmuseum 4).

Es wird empfohlen, sich vorher über die Park-Situation zu informieren und die Arena, wenn möglich, durch den Messetunnel Richtung Hollerallee zu verlassen, da dort die Schranken nach Ende der Show in der Regel offen stehen. Autofahrer müssen dennoch vor und nach der Show mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Als Rollstuhlfahrer bei der Helene-Fischer-Show in Bremen

Wer einen Schwerbehindertenausweis aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) hat, darf sich mit seinem Wagen auf einen der Parkplätze auf der Bürgerweide stellen. Der Platz ist dabei mit dem Symbol für Rollstuhlfahrer-Stellplätze gekennzeichnet.

Rollstuhlfahrer-Plätze befinden sich im Erdgeschoss der ÖVB-Arena. Sie können über den Umlauf Süd an der Bahnhof-Seite und den Umlauf Nord an der Bürgerpark-Seite erreicht werden. Auch Begleitpersonen haben natürlich Zutritt.

Helene Fischer in Bremen: So kommen Sie mit Rad und Bahn gut zur Show

Die Straßenbahnlinien 25 (Haltestelle Theodor-Heuss-Allee), 26 und 27 (Haltestelle Messe-Zentrum) sowie 6 und 8 (beide Haltestelle Blumenthalstraße) bringen Fans direkt zur ÖVB-Arena.

Für Radfahrer gilt: Den eigenen Drahtesel nicht am Absperrzaun festketten, da diese dann kostenpflichtig entfernt werden können.

Helene-Fischer-Konzert in Bremen: Das müssen Sie während der Show beachten

Alle drei Konzerte in Bremen beginnen jeweils um 20 Uhr. Besucher müssen mit längeren Wartezeiten beim Einlass rechnen. Im Inneren der ÖVB-Arena sind nur Rucksäcke und Taschen erlaubt, die nicht größer als 21 x 29,7 Zentimeter – ungefähr die Maße eines DIN A4-Formats.

Gästen sollten sich laut Veranstalter besser auf wenig Gepäck beschränken – etwa Geld, Schlüssel und benötigte Medikamente. Neben der Garderobe im Eingangsbereich (meist links nach der Eingangstür) der Arena nimmt auch der Taschen-Container im Außenbereich (rechts neben dem Haupteingang) Jacken und Taschen an. Die Gebühr kostet dabei 3 Euro.

Folgende Gegenstände sind in der ÖVB-Arena verboten:

Deodorants, Haarspray, brennbare Flüssigkeiten

Flaschen, Becher und Glasbehälter aller Art

spitze Gegenstände, etwa Regenschirme oder Fahnenstangen

GoPros und professionelles Fotoequipment

Selfiesticks, Laserpointer und Taschenlampen

Kinderwagen

jegliche Waffen

jegliche Drogen

pyrotechnische Gegenstände

Motorradhelme

Tablets

Kisten und Kartons



Speisen und Getränke (Ausnahme bei medizinischer Notwendigkeit)

Zudem dürfen Kinder unter sechs Jahren grundsätzlich nur in Begleitung eines Erwachsenen zu Auftritten in der ÖVB-Arena. Das gilt auch für die drei Helene-Fischer-Konzerte in Bremen.