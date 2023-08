Architektur-Sommerschau zeigt Ideen für Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Umnutzung und Umbau am Beispiel der früheren Professor-Hess-Kinderklinik – ein Thema der Schau. © Kuzaj

Bremen – Neu bauen? Neu denken! Dieser Ansatz zählt zu den aktuellen Herausforderungen in der Architektur. Bestehendes anders nutzen, Ressourcen schonen, nachhaltig bauen. Quartiere verdichten, Gebäude umbauen, Fläche sparen. Wie tief all dies bereits in der Lehre verankert ist, das zeigt jetzt die Sommerschau der „School of Architecture“ der Hochschule Bremen (HSB).

Zugleich steckt die Ausstellung voller Ideen und Anregungen für die Stadt, in der sie entstanden ist: Die Studentinnen und Studenten gehen in etlichen Arbeiten und Projekten auf aktuelle städtebauliche Themen Bremens ein, sie liefern vielfältige Diskussionsbeiträge dazu – natürlich stets unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der an der Bremer „School of Architecture“ als grundlegendes Element in Studium und Lehre gilt.

Nachhaltiges Bauen, ressourcenschonendes Entwerfen – das steht vom ersten Semester an im Fokus, sagt Prof. Ulrike Mansfeld, Dekanin der Fakultät Architektur, Bau und Umwelt. Hinzu kommen drei Fragen, an denen interdisziplinär gearbeitet werde: Klima, demografischer Wandel, Digitalisierung.

Wohnen im Parkhaus: Impuls für die Bremer City

Wohnraum ist knapp, Flächen sind es ebenfalls – gerade in einem Stadtstaat, aber auch mit Blick auf Klimaveränderungen und Wetterphänomene wie Starkregen. Wie sich städtischer Raum clever nutzen und ein Wohngebiet verdichten lässt, zeigen Studenten unter anderem am Beispiel der Almatastraße im Bremer Stadtteil Walle. An anderer Stelle zeigen studentische Entwürfe, wie das Parkhaus „Katharina“ (mit geringen Raumhöhen und großer Bautiefe) anders genutzt werden kann – und es dabei zugleich einen Impuls für die Entwicklung der Bremer Innenstadt gibt. Wohnen und die Einrichtung einer Bibliothek sind zwei der Ideen in diesem Zusammenhang.

Ein Umbau- und Erweiterungskonzept für eine Bremer Schule zeigt, wie flexible, ressourcenschonende und robuste Lernräume aussehen können. Ein Thema ist auch das sozial-ökologische Modellquartier „Stadtleben Ellener Hof“ in Blockdiek – gerade Quartiersentwicklung kommt häufig vor. Um Umnutzung und Umbau geht es auch am Beispiel der früheren Professor-Hess-Kinderklinik. Herausfordernd, so ein mächtiger medizinischer Zweckbau mit dominierendem Mittelflur. Ein verbindendes Element, das sich durch die gesamte Ausstellung zieht, ist der Grundsatz, Bauprojekte nicht für sich zu betrachten, sondern sie in größere Zusammenhänge einzuordnen – städtebaulich, aber eben auch mit Blick auf Klima und Ressourcen. Besonders deutlich wird dies in einer Arbeit, die sich mit einem Projekt (und dessen Auswirkungen) in Spanien beschäftigt: faszinierend und spektakulär.

Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 20. August, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der Hochschule Bremen (AB-Gebäude, Neustadtswall 30) zu sehen. Der Eintritt ist frei.