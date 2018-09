„Mein Kunst-Stück“ mit Elina Karimova: „Archaisch und geladen“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Untersetzer mit Kopfhaar“ heißt Elina Karimovas Werk, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Das ungewöhnliche Objekt ist mit Nadeln und verlängerten Fäden an der Wand fixiert. Das Zentrum bilden ein Häkeldeckchen und Haare.

Menschliches Haar hat Elina Karimova schon immer fasziniert. Die Bremer Künstlerin stickt daraus Kakerlaken auf Omas Spitzentaschentüchlein oder entwirft lebensgroße Akte auf biederen Blümchenbettbezügen, deren dunkle Linien aus menschlichem Haar bestehen. „Es ist eine Ambivalenz zwischen Ekel und Erotik in meinen Arbeiten zu finden“, sagt Karimova. Das Werk „Untersetzer mit Kopfhaar“ hat die Künstlerin ausgesucht, weil es nicht figürlich ist, auch wenn es an ein Spinnennetz erinnert. „Es erzeugt nicht diese ambivalente Spannung“, sagt Karimova. „Die linienartigen Strukturen wirken eher ruhig und werfen ihre Schatten an die Wand.“

Woher die Faszination für das Haar kam, weiß die 30-Jährige nicht. Vielleicht, weil sie früher ihrer Mutter im Friseursalon zusah, wo ständig Haare den Boden bedeckten. „Haare haben mich fasziniert“, sagt. „Sie sammeln sich auf dem Fußboden, sie sind ein erotisches Symbol, sie sind abgestorbenes Material, das man dennoch pflegt, und das einen, wenn man tot ist, überdauert. Haare sind archaisch und geladen.“

Mittlerweile löst sich Karimova von dem Material. Ihre jüngsten Arbeiten sind 3D-Zeichnungen im Raum aus Garn. Zu ihnen zählen zwei Baukräne, deren filigrane Struktur die Künstlerin mithilfe von Stecknadeln und Faden nachbaute.

Auf die Kunst gekommen ist Karimova, indem sie ihrem Gefühl folgte. Nach der Schule wollte sie Kunst studieren. Doch die Mutter riet ihr zu einem Beruf mit sicherem Einkommen. Nach einigen Praktika war klar, dass für sie nur ein Kunststudium in Frage kam. Auch ihre Tendenz zum textilen Bereich deutete sich früh an. „Im Fach Malerei zeichnete ich immer Teppiche und Stoffe“, erzählt sie.

Neben dem Broterwerb in einem Café geht die Künstlerin jede freie Minute ins Atelier. „Zu Beginn des Studiums habe ich noch sehr spät gearbeitet. Jetzt nutze ich die Zeit tagsüber.“ Die Herausforderung sei es, sich zu finanzieren und noch genügend Zeit für die künstlerische Arbeit zu haben. Gleichzeitig gebe es keine Struktur für ausgebildete freie Künstler, an der sie beruflich andocken können.

Um ihre freie Zeit für die Kunst zu nutzen, verzichtet Karimova auf Ausstellungen und Wettbewerbe. „Der zeitliche und finanzielle Aufwand dafür ist groß.“ Um so mehr freut sie sich auf den „Tag der offenen Ateliers“, an dem auch sie ihre Werke präsentiert – am Sonnabend, 15. September, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 16. September, von 13 bis 18 Uhr im Künstlerhaus in der Neustadt (Am Deich 68).

Ob wir Kunst brauchen? „Ich glaube, jeder Mensch ist affin zu irgendeiner Kunstform, ob beispielsweise Musik oder bildende Kunst. Hätte man das nicht, hätte man einfach weniger Freude. Irgendwie gehört es wohl zum Menschen dazu. Denn selbst in Hungerszeiten wurde Kunst gemacht.“

Zu den Künstlern, die für Karimova besonders bedeutend sind, zählen die zeitgenössischen Künstler Robert Gober und Tracey Emin. Die Plastiken des US-Amerikaners aus Wachs und Haaren erzeugen ein „unbestimmt beklemmendes Gefühl“. Von der britischen Künstlerin Emin beeindrucken Karimova deren kraftvolle Zeichnungen. Wenn Karimova jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann gingen ihre Objekte an ein Enthaarungsstudio. „Damit den Anbietern dieser Dienstleistung und ihren Kunden die Ekelgrenze vor der eigenen Behaarung bewusst wird und damit sie diese hinterfragen.“