Archäologische Grabungen geben Einblicke in die Geschichte der Neustadt

Karpfen, Butt und Rokokogärten

+ © Kuzaj Mit einem Handfeger entfernt Carla Martinez von der Grabungsfirma Archaeofirm Sand und Staub von Uferbefestigungen aus dem 17. Jahrhundert, die auf der „Weserhöfe“-Baustelle im Bereich von Grünen- und Häschenstraße in der Neustadt freigelegt worden sind. © Kuzaj

Bremen - „Hier ist nie gegraben worden“, sagt Dr. Dieter Bischop, bei der Landesarchäologie zuständig für die Stadt. Hier, das ist in der Neustadt. Sie ist archäologisch weniger erforscht als andere Teile Bremens – ganz zu schweigen von der Altstadt gleich nebenan. Nun aber steht Bischop mit einem Team der Grabungsfirma Archaeofirm in einer Baugrube im Bereich von Grünen- und Häschenstraße in Sichtweite der Kleinen Weser, direkt an der Straße am Deich.