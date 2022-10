Archäologen finden auf dem Teerhof möglichen Bauplatz der Bremer Hansekogge

Von: Thomas Kuzaj

Der Archäologe Dieter Bischop steht an der Baugrube auf dem Teerhof und zeigt eine Kalfaterklammer, die hier ausgegraben wurde. © Kuzaj

Bremen – 60 Jahre sind vergangen, seit die Bremer Hansekogge von 1380 bei Baggerarbeiten aus dem Weserschlick aufgetaucht ist, der Jahrestag ging eben erst durch alle Medien. Und ausgerechnet jetzt taucht plötzlich ein neuer Koggen-Gruß aus der Vergangenheit auf, das Timing könnte kaum besser sein: Archäologen haben auf dem Teerhof womöglich die Stelle gefunden, an der die Kogge um 1380 gebaut wurde.

Dr. Dieter Bischop, bei der Landesarchäologie zuständig für die Altstadt, steht auf dem Teerhof und hält ein uraltes Eisenstück in die Höhe. Eine Kalfaterklammer, gefunden in etwa fünf Metern Tiefe. Diese Klammer, sie ist das Verbindungsstück zur Kogge in dieser Geschichte. Mehr als 100 dieser Klammern haben die Archäologen in den vergangenen Tagen und Wochen ausgegraben auf einer Teerhof-Baustelle im Schatten des Beluga-Baus.

Es ist nicht irgendeine Baustelle, sondern tatsächlich das letzte unbebaute Stück Land auf der Weser-Halbinsel. Ein Investor aus Verden baut hier, auf dem Stück zwischen einer Tiefgaragenzufahrt und dem Uni-Gästehaus, ein Haus mit 20 Wohneinheiten, das bis Ende 2023 fertig werden soll. Steht das Bauwerk, ist der Teerhof ein für alle Mal verschlossen. Kein Wunder also, dass die Archäologen hier unbedingt graben wollten – geht es doch darum, die „letzte Quelle“ auf dem Teerhof „zum Sprechen zu bringen“, wie Bischop es formuliert.

Kalfaterklammern wie auf der Bremer Kogge von 1380

Und siehe da, sie hat so einiges zu erzählen, diese letzte Quelle. Die Grabungsleitung hat Felix Jordan von dem Fachunternehmen „Archaeofirm“. Unter großem Zeitdruck – die Bauarbeiter sitzen ihnen buchstäblich auf den Fersen – holen die Archäologen aus der unter etlichen Überschwemmungsschichten liegenden Tiefe, was die Historie dieses Ortes hergibt: Stücke kleiner Holzpfosten, bei denen es sich zum Teil um Reste von Helgen handeln dürfte – jener Baugerüste, wie sie auf Werften üblich waren. Hunderte von Eisennägeln kamen ans Licht der Gegenwart.

Holz, Eisen, Keramik: Fundstücke aus der Grabung auf der Teerhof-Baustelle liegen auf einem Tisch. © Kuzaj

Und eben die eisernen Kalfaterklammern, mit denen – vor der endgültigen Versiegelung – das Dichtungsmaterial zwischen den Schiffsplanken befestigt wurde. „Mehr als 100 dieser Kalfaterklammern haben wir gefunden, so viele wie nie zuvor“, sagt Bischop. Im Balge-Bereich waren mal zwei aufgetaucht, unter den Arkaden an der Tiefer ebenfalls zwei, auf dem Radio-Bremen-Areal im Faulenquartier noch zwei. Aber mehr als 100? Das gab‘s noch nie – und das spricht eine deutliche Sprache. Auf dem Teerhof muss es eine Koggen-Werft gegeben haben. Kalfaterklammern dieser Art waren nur in der Zeit zwischen 1300 und 1400 gebräuchlich – genau in der Zeit der Hansekogge also. „Diese Form ist sowas von typisch“, sagt Bischop. „Es passt wie die Faust aufs Auge. Dies hier könnte der Werftplatz der Kogge von 1380 sein.“

Tausende genau dieser Kalfaterklammern wurden auf der Kogge verbaut. Material- und Vergleichsgutachten sollen nun exakten Aufschluss – über die Interpretation der Form hinaus – geben. Die Kogge von 1380, so haben Schiffsarchäologen herausgefunden, muss auf einer Werft an der Weser gelegen haben und war noch nicht ganz fertiggestellt, als Hochwasser oder eine Sturmflut sie (vom Teerhof aus: sieben Kilometer) stromabwärts trieben. Der Teerhof, auch das ist bekannt, wurde im Lauf der Jahrhunderte mehrmals überschwemmt.

Kanone könnte von der „Braut“ stammen

Seit Mitte des 13. Jahrhunderts und bis in die Neuzeit hinein wurden auf dem Teerhof Schiffe gebaut und – der Name der Halbinsel lässt es anklingen – mit Teer kalfatert, sprich: abgedichtet. Mitten in der Altstadt, wo diese Arbeiten ursprünglich im Bereich von Böttcherstraße und Balge erledigt wurden, war das viel zu riskant – Feuergefahr!

Kanonenrest – vielleicht aus der „Braut“. © Kuzaj

Apropos Feuergefahr. Um die Altstadt zu schützen, hatten die Bremer im 16. Jahrhundert auf der Herrlichkeit am Teerhof eine Bastion mit Zwingerturm errichtet, die „Braut“ genannt wurde, weil die Stadt diesem mächtigen Zwinger wie eine Braut zu Füßen lag. Im Turm der „Braut“ lagerten die Bremer Schießpulver. Drei dieser Verteidigungstürme mit Lagern für Munition, Pulver und Waffen hatte die Stadt insgesamt; die 55 Meter hohe „Braut“ war der mächtigste: 30 Meter im Durchmesser, vier Meter dicke Mauern. Doch 1739 entzündete ein Blitzeinschlag das im Turm der „Braut“ gelagerte Schießpulver, der Turm explodierte. Trümmerstücke wurden bis zum Dom geschleudert. Möglich, dass die Archäologen auf dem Teerhof jetzt auch ein Überbleibsel der „Braut“-Explosion gefunden haben – in höheren Schichten stießen sie auf den Rest einer Kanone.