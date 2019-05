Marode Brücken und schlechte Verkehrswege belasten Bremer Spediteure

Bremen – „Die Welt wird komplizierter“, sagt Oliver Oestreich. Und dann zählt der Vorsitzende des Vereins Bremer Spediteure (VBS), der Mitglied der Geschäftsführung des Logistikunternehmens Leschaco ist, einige Risiken für die Weltwirtschaft auf.

Der Brexit gehöre dazu, die hohe Verschuldung Italiens, die von US-Präsident Donald Trump „angezettelten Handelsstreitigkeiten“ mit der EU und China sowie der schärfer werdende Konflikt der USA mit dem Iran. Das alles habe Auswirkungen. Steige der Ölpreis, sinke die Industrieproduktion. Und so weiter. „Die Arbeit der Spediteure wird noch schwieriger“, sagt Oestreich. „Spediteure können nur das transportieren, was die Industrie verkauft.“

Die Bremer Speditionsfirmen leben vom weltweiten Handel. Seeschiffe und Seehäfen zählen zu den zentralen Elementen ihrer täglichen Arbeit. Knapp 40 Prozent der Güter werden über die Bremischen Häfen abgewickelt, weitere gut 35 Prozent über Hamburg und Wilhelmshaven. Über Rotterdam gehen 15 Prozent und über Antwerpen rund zehn Prozent der Sendungen.

Die Ware sucht sich ihren Weg. Doch ist für den VBS eine starke Heimbasis von Vorteil. Deshalb bedauerten die Spediteure den Verlust von Reedereidiensten in Bremerhaven, sagt Ralf Miehe (Kühne+Nagel). So hat Hapag-Lloyd Nordatlantik-Verkehre aus der Seestadt abgezogen und nach Hamburg verlegt. Laut Miehe liegt der Verlust für die Bremischen Häfen im ersten Quartal bei rund 500.000 Standardcontainern (TEU): „Wir sehen nicht, dass das so einfach zu ersetzen ist.“

Sorge bereitet den Spediteuren auch die marode Straßeninfrastruktur in Bremen und „umzu“. Die Verkehrspolitik sei ein Dauerthema. Jahrzehntelange Verfehlungen wirkten sich aktuell aus, sagt Holger Schulz (EKB Container-Logistik). Dazu zählt er den immer noch fehlenden Ringschluss der Autobahn A 281, den „bedenklichen Zustand“ der Stephanibrücke und den „noch bedenklicheren Zustand“ der Lesumbrücke im Zuge der A 27.

Wegen der dortigen Baustelle verlören die Speditionen pro Lkw-Ladung 15 bis 20 Minuten. Das sei ein „echter Wettbewerbsnachteil für die Bremischen Häfen“. Schulz weiter: „Es wird weitere Ladungsverschiebungen geben.“ Er fordert, unverzüglich mit den Planungen für einen Ersatzbau der Lesumbrücke zu beginnen – und „alles dafür zu tun, dass die alte Brücke hält, bis die neue steht“. Schließlich warnt er vor einem Ausfall der Stephanibrücke. Das sei mehr als ein Verkehrsinfarkt. Das sei dann „das Ende dieser Stadt“.

Zurück in die Gegenwart: „Für die Bremer Spediteure war auch 2018 wieder ein gutes Jahr“, sagt Oestreich. Das jedenfalls geht aus einer Mitgliederbefragung hervor. Demnach sind 40 Prozent der Unternehmen mit ihren Geschäftsergebnissen zufrieden, weitere 40 Prozent sprechen sogar von guten oder sehr guten Ergebnissen. Auch für 2019 sind die Erwartungen positiv. „Das erste Quartal hat sich besser entwickelt als erwartet“, so Oestreich.

Die Spediteure sind auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Im August 2018 haben 272 Auszubildende eine Ausbildung zum Speditionskaufmann begonnen. Das Bremer Speditions- und Logistikgewerbe kommt damit auf eine Ausbildungsquote von 18 Prozent. Bei den Speditionskaufleuten herrsche quasi Vollbeschäftigung, sagt Ulrike Baum (Röhlig Logistics). Doch werde es immer schwieriger, Personal zu finden und Fachkräfte für Bremen zu gewinnen.