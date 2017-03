Anzeige per Handy

Bremen - Von Martin Kowalewski. Wenn das Fahrrad geklaut wurde, ist das ärgerlich. Nun können sich Geschädigte im Land Bremen zumindest den Weg zur Wache sparen. Die Anzeige von Fahrraddiebstählen und Sachbeschädigungen ist jetzt online möglich, auch mit Mobilgeräten. Die Online-Wache erinnert auch daran, beim Fundamt nachzufragen und die Versicherung zu benachrichtigen. Die Eingaben dauern etwa fünf Minuten. Am Montag stellten die Polizei und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Online-Wache vor. Die erste Anzeige war da schon eingegangen.

Natürlich bedeutet das auch eine Entlastung für die Bremer Polizei. „Wir haben im Jahr etwa 80 000 Anzeigen in der Stadtgemeinde Bremen. Davon werden 75 Prozent, also etwa 60 000, bei Kollegen abgegeben, die mit dem Streifenwagen vor Ort sind“, sagt Mäurer. Hierbei gehe es meist um schwerere Delikte wie Körperverletzung. 25 Prozent der Anzeigen erfolgen an Wachen. Und hier soll entlastet werden. „Manche Bereiche wie die Innenstadt sind stark nachgefragt. In der Fläche müssen wir oft für ein paar Anzeigen am Tag viel Personal vorhalten“, so Mäurer. Die Beamten könnten nun schweren Fällen mehr Aufmerksamkeit schenken. Mäurer geht aber nicht davon aus, dass alle Geschädigten online anzeigen.

Der Link zur Online-Wache befindet sich auf der Startseite des Online-Auftritts der Polizei Bremen, direkt unter der rot geschriebenen Notrufnummer 110. Es führt zu den Fomblättern „Fahrraddiebstahl“ und „Sachbeschädigung“. Zunächst erfolgt eine Rechtsbelehrung, dass Falschanzeigen rechtliche Konsequenzen haben. Persönliche Daten wie Adresse, Geburtdatum und -ort werden abgefragt. Dann kann die Anzeige erstattet werden. Danach werden Tatort und Tatzeit eingegeben. Ein Textfeld erlaubt weitere Angaben zum Sachverhalt. Bei vielen Fragen sind Antwortkataloge hinterlegt. So kann der Geschädigte die Farbe des gestohlenen Rades aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen. „Der Vorgang läuft genauso ab, als wenn ein Beamter in einer Wache die Fragen stellen würde“, sagt Claus Möller, Projektleiter „Online-Wache“. Für Hörgeschädigte gibt es Erklärungen in einem Video mit Gebärdensprache. Etwas umständlicher wird’s, wenn ein Strafantrag gestellt wird: Der muss heruntergeladen, unterschrieben und wieder eingescannt werden.

Die digitale Anzeige landet beim Sachbearbeiter im zuständigen Revier. Der Sachbearbeiter prüft die Anzeige, dann wird diese in das Vorgangsbearbeitungssystem „Artus“ weitergeleitet. Nonsens kommt nicht weiter, wird aber gespeichert und gegebenenfalls verfolgt. Durch „Artus“ wird eine Vorgangsnummer generiert. Diese bekommt der Anzeigeerstatter per Mail und kann sie seiner Versicherung mitteilen.

Online-Wachen gibt es schon seit zehn Jahren. Bremen ist eher spät dran, weil die technischen Grundlagen erst vor kurzer Zeit eingerichtet wurden. „Wir haben erst seit 2014 das Vorgangsbearbeitungssystem, das eine unverzichtbare Voraussetzung hierfür ist. Wir haben dann zwei Jahre für die Qualitätssicherung gebraucht“, sagt Polizeipräsident Lutz Müller.

Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigten nur geringen Missbrauch, so Müller. „Das liegt daran, dass die Eingabe schon etwas Arbeit macht. Das schreckt Spaßvögel ab. Sollte jemand dauerhaft Missbrauch betreiben, finden wir ihn. Zur Not besorgen wir uns einen richterlichen Beschluss, um die IP-Adresse zu bekommen“, so Möller weiter.

Nicht alle Bundesländer haben laut Möller Online-Wachen. In Bayern hält die Polizei an der persönlichen Anzeigenaufnahme fest. Die Bremer wollen das Online-Angebot ausbauen, hieß es.

www.polizei.bremen.de

www.onlinewache.bremen.de