Anwalt und Erzähler: Trauer um Heinrich Hannover

Von: Thomas Kuzaj

Heinrich Hannover, 1925 bis 2023. © Georg Maria Vormschlag

Bremen – Das Pferd „Huppdiwupp“ ist übermütig, es kann über Häuser springen. Jetzt aber trägt es Trauer. Denn sein Schöpfer, der Bremer Rechtsanwalt, Autor und Geschichtenerzähler Heinrich Hannover ist am Sonnabend im Alter von 97 Jahren gestorben. Das bestätigten am Montag sein Bremer Verleger Horst Temmen und die von Hannover gegründete Kanzlei. Als engagierter und leidenschaftlicher Strafverteidiger hat Hannover Rechtsgeschichte geschrieben.

1925 in Anklam geboren, war er ab 1943 Soldat der Wehrmacht. Seine Kriegserlebnisse machten ihn zum Pazifisten und Antimilitaristen. Nach dem Krieg wollte Hannover Förster werden, diese Pläne zerschlugen sich aber. Stattdessen studierte ab 1946 in Göttingen Jura. Sein Referendariat absolvierte er in Bremen. Und hier wurde er im Oktober 1954 auch als Rechtsanwalt zugelassen.

„Hannover hat durch sein engagiertes Eintreten für die Interessen der Mandanten das Bild des modernen, aktiven Strafverteidigers mitgeprägt“, heißt es heute auf der Website der Kanzlei Hannover und Partner (Am Wall). Und, ja, es stimmt. Die 60er Jahre veränderten die Gesellschaft, Fragen nach Verantwortung für NS-Verbrechen wurden gestellt – nicht zuletzt auch innerhalb der Justiz („Unter den Talaren – Muff von 1.000 Jahren“). Juristen wie Hannover standen für ein neues Bild der Justiz.

Als Strafverteidiger bald bundesweit bekannt

Als politisch denkender Rechtsanwalt wurde er bald über Bremens Grenzen hinaus bekannt – nicht zuletzt eben als Verteidiger in politischen Verfahren, dem Meinungsfreiheit ausgesprochen wichtig war. Zudem verteidigte Hannover in den 70er Jahren Menschen, denen Beteiligung an terroristischen Gewalttaten zur Last gelegt wurde.

Zu Hannovers Mandanten zählten unter anderem der Publizist Daniel Cohn-Bendit und der Enthüllungsreporter Günter Wallraff, der Hochstapler Gert Postel und der Schriftsteller Peter-Paul Zahl. Aber natürlich waren es nicht allein Prominente, denen er seine Arbeit widmete. In seinem Buch „Die Republik vor Gericht“ beschreibt Hannover sein Wirken mit diesen Worten: „So bin ich der Anwalt der kleinen Leute, der politisch oder religiös verfemten Minderheiten, der gegen das kapitalistische System und neue Einmischung in Krieg und Völkermord aufbegehrenden Generation geworden.“

„Kleine Leute“? Ein Beispiel für Hannovers Engagement ist der Bremer Fall Carmen Kampa. Die 17-jährige Schuhverkäuferin hatte am 1. Mai 1971 die Discothek „Miramichi“ an der Oslebshauser Heerstraße besucht. In der Nähe des Oslebshauser Bahnhofs wurde sie vergewaltigt, erwürgt und erstochen. Die Suche nach dem Täter verliert sich bald im Unklaren. Viele Spuren, kein Täter.

Akribische Arbeit im Fall Carmen Kampa

Eher zufällig gerät 1973 der Bauarbeiter Otto Becker in den Fokus. Den Vernehmungen offenbar nicht gewachsen, redet er sich in sein Unglück. Er habe nur die Polizei zufriedenstellen wollen, sagt er, als es zu spät ist. Becker wird angeklagt. 1975 verurteilt ihn das Schwurgericht wegen „Vergewaltigung in Tateinheit mit Mord“ zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und drei Monaten – ihn, der homosexuell ist und gegen dessen Täterschaft mehr als nur ein paar Indizien sprechen. Das Urteil geht später als spektakuläres Fehlurteil in die Justizgeschichte der Bundesrepublik ein.

Hannover ist von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Akribisch arbeitet er an dem Fall – und stößt auf einen absoluten Revisionsgrund. Das Gericht war falsch besetzt, einer der (damals noch sechs) Schöffen war nicht der richtige. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil gegen Becker auf. 1976 spricht eine andere Bremer Kammer Becker frei. Wirklich aufgeklärt wurde der Fall übrigens erst 2011 – unter anderem mit der Hilfe eines DNA-Abgleichs.

Geschichten voller Humor und Gerechtigkeit

An Gerechtigkeit glauben – dieses Motiv zieht sich auf ganz anderer Ebene (und oftmals mit viel Humor) auch durch die Vorlese- und Kindergeschichten, die Hannover über Jahrzehnte geschrieben und veröffentlicht hat. Ab Mitte der 90er Jahre zog er sich mehr und mehr aus dem Anwaltsberuf zurück. Nun hatte er mehr Zeit. . . für Bücher. Generationen von Kindern kennen das Pferd „Huppdiwupp“ und den „Zauberwald“, den Hasen „Puschelschwanz“, Frau Klimpermunter mit ihrem Klavier und Herrn Hatunoglu mit seiner Gitarre. Heinrich Hannover ist in Worpswede gestorben, wo er seit 1982 gelebt hat.