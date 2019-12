Chef-Wechsel bei Airbus: Amerika und Mond-Missionen im Blick

Der neue Chef ist schon da, der alte Chef aber ist noch im Amt. Andreas Lindenthal, zuletzt Vorstand der OHB System AG, übernimmt am 1. Januar 2020 den Bereich „On-Orbit Services and Exploration“ bei Airbus in Bremen, zudem wird er Standortleiter des Konzerns in der Hansestadt. Lindenthal folgt auf Oliver Juckenhöfel, der für Airbus nach Amerika gehen wird.

Bremen - Lindenthal hat bereits bei Airbus angefangen; das Unternehmen will „eine reibungslose Übergabe“ sicherstellen, wie es ein Sprecher formulierte. Es handelt sich zudem um ein Comeback. Lindenthal war in der Vergangenheit schon insgesamt 20 Jahre für Airbus tätig – vor allem für Astrium, das Vorläuferunternehmen von Airbus Defence and Space.

Der 57-Jährige wird ab Januar alle Airbus-Aktivitäten im Bereich der bemannten Raumfahrt und Weltraumforschung verantworten – sprich: sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung der europäischen ISS-Elemente, das europäische Servicemodul für die Nasa-„Orion“-Mission, das bei Airbus in Bremen gebaut wird, die Weltraumrobotik, die Forschung unter Schwerelosigkeit und die Entwicklung zukünftiger Service-Raumfahrzeuge.

„Nichts ist mehr sexy als das Thema Exploration“

Stichwort „Orion“ – das neue US-Raumschiff setzt in der Raumfahrtbranche viel Phantasie frei. „Orion“ soll zum Mond und zum Mars fliegen, für Forschungszwecke und auch zur Erkundung wirtschaftlicher Möglichkeiten. „Nichts ist mehr sexy als das Thema Exploration, da geht die Post so richtig ab“, so der designierte Bremer Airbus-Chef Andreas Lindenthal.

Beim Aufbruch zum Mond und zum Mars, da wolle „Europa eine Rolle spielen“. Kein Industrieunternehmen in Deutschland sei dafür „so gut positioniert wie Airbus am Standort Bremen“. Lindenthal: „Das hat mich motiviert, diese Aufgabe zu übernehmen.“

„Ich bin ein Kind der ,Apollo‘-Zeit“, sagt Oliver Juckenhöfel (50). 50 Jahre sind vergangen, seit die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind. Dass in den zurückliegenden 50 Jahren auf dem Mond dann nichts mehr gemacht wurde, findet Juckenhöfel „ungewöhnlich“.

Amerika testet Raumschiff „Orion“ weiter

Als Leiter des Airbus-Geschäftsbereichs „US Space Systems Business“ wird er fortan in den USA, voraussichtlich in Washington. Möglichst nah dran an den (politischen) Entscheidungsträgern also. Es gehe darum, das „Airbus-Amerika-Geschäft zu definieren“, so der 50-Jährige. Jean-Marc Nasr, Leiter Space Systems bei Airbus, lobte dieser Tage Juckenhöfels US-Kontakte: „Er hat dazu beigetragen, Airbus auf dem US-Explorationsmarkt zu positionieren und Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen wie der Nasa und anderen Raumfahrt-Entscheidern aufzubauen.“

Derweil wird das Raumschiff „Orion“ von den Amerikanern weiter getestet. In einem „Super-Guppy“ ist „Orion“ jüngst vom Kennedy Space Center geflogen worden – nach Plum Brook (Ohio) zur weltweit größten Thermal-Vakuumkammer. Hier werden extreme Weltraumbedingungen simuliert. Zunächst gibt es einen 63-tägigen Test bei Temperaturen von minus 115 bis plus 75 Grad Celsius. Der erste Flug – noch ohne Astronauten – ist für Ende 2020 geplant und wird einmal um den Mond herum führen. Das europäische Servicemodul sorgt für Antrieb, Energieversorgung, Luft und Wasser für die Astronauten sowie die Thermalkontrolle des Raumschiffs. Die Bremer bauen jetzt bereits das zweite Modul.