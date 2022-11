Antje Boetius bleibt Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven

Von: Thomas Kuzaj

Die Polarforscherin und Tiefseebiologin Antje Boetius steht für weitere fünf Jahre an der Spitze des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. In ihrer zweiten Amtszeit will sie die „Polarstern II“ bauen und wieder selbst auf Forschungsreise gehen. © AWI/Kerstin Rolfes

Bremerhaven – Die renommierte Polarforscherin und Tiefseebiologin Antje Boetius steht für weitere fünf Jahre an der Spitze des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, das sie seit November 2017 leitet. Boetius hat jetzt ihre Ziele für die zweite Amtszeit genannt – und will auch selbst eine Expedition mit dem Forschungseisbrecher „Polarstern“ leiten.

In ihrer ersten Amtszeit hat sie die internationale Vernetzung und Sichtbarkeit der deutschen Polar- und Meeresforschung weiter vorangetrieben, die größte Expedition in der Institutsgeschichte betreut und das Neubauprojekt „Polarstern II“ auf den Weg gebracht. Ihre Ziele für die zweite Amtszeit: Exzellenz in Erdsystemforschung stärken, „Polarstern II“ bauen, internationale Antarktis-Mission starten.

Weltweite Aufmerksamkeit brachte dem AWI die spektakuläre „Mosaic“-Expedition, an der Wissenschaftler aus knapp 20 Ländern beteiligt waren: Von 2019 bis 2020 driftete der Eisbrecher „Polarstern“ eingefroren im Eis durch das Nordpolarmeer, die Beobachtungen der polaren Nacht wurden direkt per App, Foto und Film übertragen. Erst vor wenigen Wochen wurden das AWI sowie die „Mosaic“-Expedition mit dem „Arctic-Circle“-Preis ausgezeichnet. Er „würdigt außerordentliche Beiträge zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft in der Arktis“, so eine Sprecherin. Ein „Mosaic“-Ziel war es, den Einfluss der Arktis auf das Weltklima besser zu verstehen.

„Die Suche nach dem Unbekannten“

Nach der Beobachtung der Arktis im Jahresverlauf rückt nun die Antarktis groß in den Fokus. Mit vielen internationalen Partnerinstitutionen möchte Boetius am AWI eine Antarktis-Mission im Rahmen der UN-Ozeandekade auf den Weg bringen. Die Sprecherin: „Das Alfred-Wegener-Institut plant, das Klima- und Ökosystem der Antarktis und die Zukunft der antarktischen Eisschilde in der globalen Erwärmung genauer denn je zu erforschen – und erstmals auch synchron rund um den Kontinent.“

„Die Suche nach dem Unbekannten und manchmal auch zufällige Entdeckungen in einer uns noch in weiten Teilen verborgenen Welt werden immer der Kern unserer exzellenten Grundlagenforschung bleiben“, erklärt Antje Boetius. Und weiter: „Gleichzeitig haben wir in den vergangenen Jahren gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir in großen Forschungsmissionen denken, zu denen wir gemeinsam mit unseren Partnern aus der ganzen Welt aufbrechen. So eine Mission wollen wir in den kommenden Jahren der Antarktis widmen, bevor der Klimawandel ihr Gesicht verändert. Wissen um unseren Planeten soll dabei noch viel teilbarer werden.“

Boetius will „Polarstern“-Expedition leiten

Nächstes Jahr wird Antje Boetius außerdem zum ersten Mal seit ihrer Übernahme der Institutsleitung in Bremerhaven auch wieder selbst eine Expedition mit der „Polarstern“ leiten. Auf der „Arc-Watch“-Expedition wird sie, so die Planung, mit einem internationalen Team erforschen, wie der Rückgang des arktischen Meereises das Ökosystem des Arktischen Ozeans bis zum Tiefseeboden rund um den Nordpol im vergangenen Jahrzehnt verändert hat.

Zusätzlich zu den Forschungsprojekten sollen in Boetius‘ zweiter Amtszeit auch verschiedene Infrastrukturprojekte umgesetzt werden. So wird am AWI-Hauptstandort in Bremerhaven das „Technikum“ als Ort innovativer Entwicklungen maritimer Technologien in Betrieb genommen. Und nach dem gerade getauften Neubau des Küstenforschungsschiffs „Uthörn“ – dem ersten Seeschiff mit nachhaltigem Methanol-Antrieb – steht mit der „Polarstern II“ der Bau eines neuen Flaggschiffs für die deutsche Polarforschung und ihrer Partner als Großprojekt auf der Agenda.

Boetius hat an fast 50 Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen teilgenommen. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschungsarbeit stehen die Auswirkungen des Klimawandels auf den Arktischen Ozean sowie die Lebensvielfalt der Tiefsee. Boetius ist Trägerin des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises und des „Communicator“-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie des Deutschen Umweltpreises. Im Jahr 2019 wurde die Wissenschaftlerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Meeresbiologin, 1967 in Frankfurt am Main geboren, ist zudem seit dem Jahr 2009 Professorin für Geomikrobiologie im Fachbereich Geowissenschaften an der Bremer Universität.