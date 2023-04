Antibiotikasaft aus dem Ausland: Not-Verfügung soll Bremer Apotheken entlasten

Medikamenten-Knappheit

Antibiotika sind knapp. Aus diesem Grund hat Bremen eine Notverfügung erlassen. Bestimmte Antibiotikasäfte aus dem Ausland sollen Entlastung schaffen.

Bremen – Seit Monaten herrscht in Deutschland an Mangel an Antibiotika. Auch in Niedersachsen – beispielsweise im Landkreis Rotenburg – schlagen die Apotheken deswegen Alarm. Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz in Bremen weiß dabei jedoch vielleicht eine Lösung. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard erlässt eine Allgemeinverfügung, die bestimmte Antibiotikasäfte aus dem Ausland zulassen soll.

Antibiotika-Mangel in Bremen: Säfte aus dem Ausland sollen nun helfen

Der Mangel an Antibiotika betrifft besonders die Kleinen: Verschiedene Antibiotikasäfte für die Behandlung bakterieller Infektionen bei Kindern sind derzeit knapp. Aus diesem Grund habe die Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard eine Allgemeinverfügung erlassen, die es Apotheken erlaubt, bestimmte Antibiotikasäfte unbürokratisch aus dem Ausland zu importieren, heißt es in einer Mitteilung des Senats.

+ Apotheken in Bremen dürfen ab sofort Antibiotikasäfte aus dem Ausland importieren. Möglich machte dies eine Allgemeinverfügung. © Imago

„Wir mussten in den vergangenen Wochen und Monaten sehen, dass die Versorgung mit den normalsten Medikamenten nur noch eingeschränkt möglich war. Viele Eltern haben erlebt, dass sie in ihrer Apotheke den Antibiotikasaft für ihr Kind nicht mehr bekommen konnten“, unterstreicht Senatorin Bernhard. Eine Eigenherstellung der Medikamente sei zwar möglich – jedoch zu zeit- und personalintensiv.

Antibiotika aus dem Ausland: Entlastung in Bremen durch Allgemeinverfügung

Auf Bremer Initiative hin habe das Bundesgesundheitsministerium nun offiziell einen Versorgungsmangel festgestellt, was der Bremer Behörde den Spielraum für die Notverfügung gegeben hat. So kann den Apotheken der direkte Import der entsprechenden Antibiotikasäfte aus dem Ausland erlaubt werden. „Dementsprechend könnten alle Apotheken im Land Bremen ab sofort auch größere Mengen Antibiotikasäfte importieren und in Bremen verkaufen.“

„Wir haben uns in den vergangenen Tagen sehr eng mit der Apothekerkammer Bremen abgestimmt und gehen davon aus, dass durch die Feststellung des Versorgungsmangels und unsere Allgemeinverfügung eine kurzfristige Verbesserung der Situation eintreten wird“, heißt es vonseiten Bernhards weiter. Allerdings zeige sich auch, „dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, auf einen solchen Mangel angemessen zu reagieren“. Claudia Bernhard fordert von der Bundesregierung daher Maßnahmen, die eine erneute Notsituation in Zukunft verhindern.

