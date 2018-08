Ansturm auf Bremen: Open Air bei Mercedes, Bremen Olé und Tag der Fans

Mehr als 70.000 Besucher

Johannes Oerding singt beim Open Air am 11. August auf dem Mercedes-Gelände zum Auftakt. Insgesamt dauert das Konzert mit mehreren Stars bis nach Mitternacht.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Das wird voll: Am Sonnabend, 11. August, warten gleich drei Großereignisse auf Besucher. Mercedes lockt zum Open Air und bietet Top-Acts wie „Sunrise Avenue“, Johannes Oerding und Peter Maffay. Auf der Bürgerweide gibt's das Schlagerfestival „Bremen Olé“. Und im Weserstadion steigt der „Tag der Fans“. Alles in allem kommen mindestens 70 000, wenn nicht gar 80 000 Besucher nach Bremen. Wer an keinem der Events teilnehmen möchte, der sollte an dem Tag um die Stadt einen Bogen machen.