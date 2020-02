Anschlag in Bremen: Polizei fasst Brandstifter

Mit Benzin hantiert

Bremen – Ein 30-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Vegesack Benzin an einer Haustür entzündet. Dabei entstand hoher Sachschaden, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher.