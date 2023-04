Anschlag auf TikTok angekündigt: SEK verhaftet Bremer

Von: Fabian Raddatz

Er soll auf TikTok einen Anschlag angekündigt haben. Kräfte einer Spezialeinheit haben einen 51-jährigen Mann aus Bremen festgenommen.

Bremen – Zugriff am Mittwochabend, 19. April 2023: Nachdem ein 51-jähriger Mann aus Bremen in einem Chat auf der Social-Media-Plattform TikTok angekündigt hatte, dass es in nicht näher beschriebenen Unterkünften „knallen würde“, nahmen ihn Kräfte einer Spezialeinheit auf der Arbeit fest.

Spezialkräfte der Bremer Polizei haben einen 51-Jährigen festgenommen (Symbolbild). © Olaf Wagner / IMAGO

Auch erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für das Auto und die Wohnung des Mannes im Stadtteil Blumenthal. „Im Wagen und in der Wohnung stellten die Ermittlerinnen und Ermittler Beweismittel wie ein Teleskopschlagstock und rechtsextremistische Kleidung sicher“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Anschlag auf TikTok angekündigt: SEK verhaftet Bremer – „kein konkretes Anschlagsszenario“ festgestellt

Der Bremer tat die Äußerung hingegen als „Wichtigtuerei“ ab. Nachdem die Behörden „keine Hinweise auf ein konkretes Anschlagsszenario“ feststellen konnten, entließen sie den 51-Jährigen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, die Ermittlungen hierzu würden weiter andauern, so die Polizei.

Polizeipräsident Dirk Fasse lobt die Zusammenarbeit zwischen den Behörden: „Auch wenn sich ein konkretes Anschlagszenario nicht bestätigen ließ, verdeutlicht der Sachverhalt erneut die gute Zusammenarbeit der Bremer Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus.“

Der Festnahme durch die Polizei waren Hinweisen der Verfassungsschutzämter des Bundes und des Landes Bremen vorausgegangen.