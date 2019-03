Der Anschein des Vorläufigen

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Gleichgewicht“ heißt Anne Schlöpkes Material-Collage, die sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Das Objekt aus Stahl, Schwamm, Zwirn und Horn auf Holz ist exemplarisch für viele ihrer Arbeiten. Auf ästhetische Weise weckt es die Neugier.

„Es zeigt das Prinzip, das ich mit meinen Materialcollagen verfolge“, sagt Anne Schlöpke über ihr 2009 entstandenes Werk „Gleichgewicht“. Das zarte, auf Holz drapierte Regenschirmskelett ist mit einem Naturschwamm versehen. An den Stahlgelenken ist ein Zwirngespinst befestigt, in dem ein Spießgeweih hängt. Kein Teil ist unwiderruflich fixiert. „Alle Werke haben etwas Provisorisches oder Vorläufiges, wie unprofessionell zusammengefügt“, erklärt die Bremerin ihre Assemblagen. Dabei treffen meist weiche auf unnachgiebige Materialien, Organisches auf Technisches.

Der Fundus an ausrangierten Dingen und Sammelsurien in Schlöpkes Atelier ist groß. Zuerst probiert sie, was zueinanderstrebt. „Ich versuche, die Kontrollschwelle niedrigzuhalten. Es soll eher beiläufig geschehen, ohne dass ich dabei viel denke.“ Dann zeige sich, was zusammen geht, was eine Aussage macht oder eine Geschichte erzählt. So entstand beispielsweise ein kleiner Kasten, seitlich mit Bürsten bestückt und vorn mit einer Platte versehen. Obenauf trägt er drei Abgüsse einer menschlichen Zunge. Für ein anderes Werk presste Schlöpke einen Stapel Schaumstoffreste mit einer Schraubzwinge bis zum Gehtnichtmehr zusammen. Aus der Nachgiebigkeit des Materials und der Gewalt des Schraubstocks entstand eine neue Form. Die Namen der Objekte ergeben sich erst, wenn die Werke fertig sind.

Auf die Kunst gekommen ist die 1948 in Bremen geborene Künstlerin über einen Umweg. „Kunst war immer mein Lieblingsfach, aber den Mut, Kunst zu studieren, hatte ich gleich nach dem Abitur noch nicht.“ Also wurde sie zuerst Lehrerin. Doch das Bedürfnis, selbst Kunst zu machen, wuchs so sehr, dass sie schließlich doch umsattelte und Freie Kunst studierte.

Schlöpkes künstlerischer Alltag ist abwechslungsreich. Ihre Studien, Texte und vorbereitenden Arbeiten macht sie zu Hause. Im Atelier fertigt sie die Objekte. „Meine Arbeitseinheiten sind eher intervallmäßig“, sagt die Bremerin, „dann komme ich manchmal wochenlang entweder aus dem Büro oder dem Atelier nicht heraus.“

Die Herausforderung des Künstlerlebens sei es, am Ball zu bleiben, meint Schlöpke. Denn man müsse sich immer wieder selbst Aufgaben stellen. Dazu gehörten viel Kraft, der nötige Schwung und Disziplin. „Auf Rosen ist man als Künstler nicht gebettet. Die Rosen macht man sich selbst, indem man machen kann, was man will. Und wer kann das schon?“

Ob wir Kunst brauchen? – „Dann könnte man auch fragen, ob wir Brot brauchen. Denn Kunst ist lebenswichtig. Sie steckt, wie Joseph Beuys sagte, in jedem von uns. Sie hilft uns, unser Leben zu gestalten. Sie kann zeigen, wie wir den Anforderungen und Zumutungen des Lebens begegnen können.“

Zu den Künstlern, die für Schlöpke besonders bedeutend sind, zählen die französisch-US-amerikanische Künstlerin Louise Bourgeois (1911 bis 2010) und die in Hamburg geborene US-Amerikanerin Eva Hesse (1936 bis 1970). Auf einer Ausstellung von Bourgeois war die Bremerin völlig verblüfft, als sie dort sah, was auch sie am liebsten gemacht hätte. Die Material und Formvorstellung Bourgeois waren ihr sehr nahe. Auch Hesses Materialgeschichten hätten sie geradezu entzückt.

Wenn Schlöpke an jemandem ein Werk als Botschaft adressieren sollte, dann ginge ihre mit Stroh gefüllte „Büchse der Pandora“ als ein Zeichen pro Europa an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Damit sie den Präsidenten stets daran erinnere, dass er die politische Büchse der Pandora, die nationale Abschottung der Mitgliedsstaaten, mit äußerster Vorsicht handhabe.