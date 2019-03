Annelie Keil bekommt Senatsmedaille

Bremen – Prof. Dr. Annelie Keil erhält die Bremische Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft. Das hat jetzt der Senat beschlossen. Damit würdige der Senat Annelie Keils Verdienste um die Sozial- und Gesundheitswissenschaft für die Universität und das Land Bremen, teilte die Senatskanzlei mit.

„Mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit und Expertise hat sich Annelie Keil weit über die Grenzen Bremens hinaus eine hohe Anerkennung als ebenso kompetente wie hochengagierte Sozial- und Gesundheitswissenschaftlerin erworben“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Dieses „außerordentliche und höchst erfolgreiche“ sowie für Bremen positive Engagement werde nun mit der Verleihung der Senatsmedaille für Wissenschaft und Kunst gewürdigt.

Keil war 1971 als eine der ersten Professorinnen an der Uni Bremen tätig. Als Dekanin des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswissenschaften nahm sie großen Einfluss auf die Gesamtentwicklung und Neuorientierung der Universität, betonte die Senatskanzlei. Ihr wichtigstes Forschungsgebiet war die Psychosomatik, der Zusammenhang zwischen seelischer und körperlicher Krankheit und Gesundheit. Keil erforschte dabei deren Beziehung zu Biographie und Lebenswelt. Das Thema Psychosomatik interessierte sie nicht zuletzt aufgrund eines Herzinfarktes und ihrer Brustkrebserkrankung.

Die 80-Jährige ist in der Hospizbewegung aktiv und auch Mitbegründerin des Weiterbildungsstudiengangs Palliative Care in Bremen, der zur professionellen Betreuung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen qualifiziert. Des Weiteren engagiert sie sich nach wie vor in verschiedenen sozialen Bereichen und betreibt eine internationale Suppenküche. Dabei beschäftigt sie sich wissenschaftlich vorwiegend mit Fragen über Lebenskrisen, Krankheit und Tod.

Keil hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem „Das letzte Tabu. Über das Sterben reden und den Abschied leben lernen“ (2016), und zwar gemeinsam mit Alt-Bürgermeister Henning Scherf (SPD).

gn