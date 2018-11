Auch mit 84 Jahren begeistert Nana Mouskouri 800 Fans im Metropol-Theater

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sie kommt mit ihren 84 Jahren langsam und bedächtig auf die Bühne. Bereits das wird von ihren 800 eher älteren Zuschauern mit Applaus honoriert. Am Sonntag zeigte die griechische Grande Dame des Gesangs Nana Mouskouri im Metropol-Theater mit „Forever young“ ein vielseitiges und quicklebendiges Programm der Meisterklasse.

Rowitha (75) aus Papenburg ist gespannt auf den Abend. Stolz zeigt sie eine Eintrittskarte von 1978. Mouskouri sang in der Oldenburger Weser-Ems-Halle. „Das war damals ein tolles Konzert“, sagt Roswitha.

Heute ist Mouskouris Stimme etwas rauer als in jungen Jahren. Sie klingt aber voll und geradezu lyrisch. Ihre Hände sind stets in ruhiger, kontrollierter Bewegung. Sie wirkt wach, aber nie wild oder hektisch. Eine Grande Dame eben. Über weite Strecken ihres Gesangs schließt sie die Augen. Ein anmutiger Anblick, wunderbar durch eine Bühnenbeleuchtung unterstrichen, die sie und gelegentlich ihre vier mit allen musikalischen Wassern gewaschenen Bandmusiker in Szene setzt, aber auf Effekte verzichtet. Mouskouri und die Band zu sehen, wird nie langweilig. Der Ritt durch die Genres ist faszinierend.

Mouskouri erzählt von ihrem neuesten Album, das genau wie die Show „Forever Young“ heißt und Songs von anderen Interpreten enthält. Songs, die im Leben der Sängerin eine Bedeutung haben. „Es sind Songs über wichtige Gefühle und Ziele, über wichtige Hoffnung“, sagt sie. Sie scheint immer noch nicht am Ende ihrer musikalischen Entwicklung angekommen zu sein. „Ich lerne immer noch. Wir alle lernen noch von den jungen Leuten“, sagt sie. In jüngster Zeit sei ihre Lieblingssängerin Amy Winehouse gewesen. „Wir singen heute Abend für Amy“, sagt sie und blickt nach oben. „Sie ist immer hier. Sie ist nicht weit.“ Es folgt „Love is a losing game“. Der Percussionist greift zu einem Saxophon und kommt nach vorne. Ein Zwiegespräch zwischen Mouskouris Gesang und den jazzig-filigranen Motiven des Saxophonisten kommt in Gang. Immer wieder schauen sich die beiden an.

Bei „Sieben schwarze Rosen“ streichelt Mouskouri eine helle Rose, die unter dem Mikrofon befestigt ist. Danach erzählt sie aus ihrer Kindheit und von ersten Auftrittserfahrungen. „Mein Vater war Filmvorführer in einem Open-Air-Kino. Ich konnte nach den Filmen auf die Bühne gehen und singen“, sagt sie. Marlene Dietrich, Edith Piaf und Billie Holiday seien wichtige Vorbilder gewesen. „Somewhere over the rainbow“ erklingt mit ordentlich Dynamik, kräftigen Saxophontremolos. Mouskouri meistert das ruhig und beherrscht. Sentimental geht es weiter mit „Lili Marleen“.

Mit Kraft und einem Hauch von Diva zelebriert Mouskouri „Lied der Freiheit“ mit der Melodie von Guiseppe Verdis Gefangenchor aus „Nabucco“. Bombast, Paukensounds, am Ende hebt die Sängerin triumphierend ihren Arm. Die Gäste stehen auf, wie oft an diesem Abend. In der Zugabe erklingen zwei unverzichtbare Klassiker: „Weiße Rosen aus Athen“ und „Guten Morgen, Sonnenschein“. Monika (74) aus Bremen sagt: „Ich bin begeistert. Der Abend hat mich an vieles in meinem Leben erinnert.“