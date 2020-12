Angstgegner besiegt: Bremer „Tatort“ ist im Kasten

Der neue Bremer „Tatort“ hat seinen Angstgegner Corona besiegt. Nach 23 Drehtagen ohne Erkrankung ist der Krimi eingetütet. Sendetermin: Frühjahr 2021.

Bremen – Abgedreht! Die letzte Klappe ist gefallen. Der erste Bremer „Tatort“ mit dem neuen Ermittlerteam Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim ist im Kasten. Nach 23 Drehtagen, zuletzt am Dienstag an der Pfalzburger Straße in Hastedt, und ebenso vielen Quarantäne-Abenden im Hotel. Zu sehen ist der Krimi mit dem Arbeitstitel „Neugeboren“ im Frühjahr im Ersten. Das Buch hat Christian Jeltsch geschrieben. Regie führt Barbara Kulcsar.

„Keine Reisen, kein ungetesteter Besuch, FFP2-Masken ständig an der Frau und am Mann – diesen Dreh auf dem Scheitelpunkt der zweiten Pandemiewelle wird keiner der Beteiligten vergessen“, schreibt der Sender. „Für Regie, Kamera, Schauspieler, Produktion und Redaktion war der zeitweilige Covid-Hotspot Bremen einen Monat lang der Angstgegner“, ergänzt Thomas von Bötticher, Leiter Fernsehen bei Radio Bremen.

Drehstart für den „Tatort“ war am 3. November. Und jeder Tag begann mit der Sorge vor einem Covid-Fall im Team, der die gesamte Produktion lahmgelegt hätte. Doch: Das Team ist ohne Erkrankung durch die Produktionszeit gekommen, „Die Erleichterung ist ebenso groß wie die Dankbarkeit, dass alles gut ging“, sagt von Bötticher. Und verrät: „Das Drehmaterial ist verheißungsvoll.“

Bremer „Tatort“: Verheißungsvolles Drehmaterial

Mag sein. Der erste Bremer Fall nach der mehr als 20-jährigen „Tatort“-Ära mit den Kommissaren Lürsen und Stedefreund (Sabine Postel und Oliver Mommsen) beginnt mit der Entführung eines Babys. Die Polizei ist in hoher Alarmbereitschaft. Und dann wird vor einem verlassenen Industriebau ein Toter gefunden. Es sieht nach Selbstmord aus. Die lästige Leichensache wird Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Mads Andersen (Dar Salim) aufs Auge gedrückt. Sie ist ein absoluter „Frischling“ am ersten Tag in der Mordkommission, er will eigentlich nur noch nach Hause. Den beiden wird die BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) zur Seite gestellt. Das Trio entdeckt Messerstiche am Körper des Toten... Und dann kommt es, wie es in einem „Tatort“ kommen muss: Die Ermittler kämpfen sich durch einen Sumpf aus Drogen, Lügen, Eifersucht und geplatzten Träumen. Fast 90 Minuten lang. An einem Sonntagabend.

„Tatort“ aus Bremen: Mockumentary in der Mediathek

Übrigens: In der ARD-Mediathek sind die drei Neuen derzeit in der Web-Mockumentary „How to Tatort“ zu sehen. Im Stil einer fiktionalen Dokumentation begleitet die sechsteilige Serie Bauer, Wolfram und Salim bei den fiktiven Vorbereitungen auf ihre neuen Rollen. In den Folgen tauchen einige Mitglieder der noblen „Tatort“-Familie auf: Anna Schudt alias „Martina Bönisch“ aus dem Dortmunder Team, Wolfram Koch („Paul Brix“ aus Frankfurt) und Meret Becker („Nina Rubin“ aus Berlin). Und sie alle geben gerne und ungefragt Tipps.