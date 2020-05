Angriffe auf Polizeirevier und FDP-Büro

Der Staatsschutz der Bremer Polizei ermittelt nach Angriffen auf ein Polizeirevier in Findorff und das Büro der FDP in der Bremer Innenstadt.

Das sagte ein Polizeisprecher in Bremen am Sonntag. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Hausmauer des Büros der FDP-Bürgerschaftsfraktion an der Sandstraße „großflächig mit roter Farbe besprüht“, so der Sprecher weiter. „Als Zeichen waren Hammer und Sichel erkennbar.“ Die Täter flüchteten.

Ebenfalls unbekannte Täter warfen am frühen Sonnabendmorgen – genauer: in der Zeit zwischen 5 und 6.30 Uhr – eine Waschbetonplatte gegen ein Fenster des Polizeireviers an der Fürther Straße in Findorff. Auch hier flüchteten die Täter. „Es entstand ein Schaden von knapp 500 Euro“, so der Polizeisprecher. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0421/362-38 88 entgegen. Erst im Januar hatte es einen Brandanschlag auf das Polizeirevier Steintor (Hoyaer Straße) gegeben. Büros verschiedener Parteien sahen sich in den vergangenen Wochen und Monaten Angriffen ausgesetzt. Zudem hatten Unbekannte wiederholt Briefe mit verdächtigem Pulver verschickt – unter anderem an die Bürgerschaft. kuz