Angriffe: Polizei schaltet Hinweisportal

Ein Durchgang führt zum Theater am Goetheplatz. Unbekannte hatten hier am Montag den Bremer AfD-Landeschef Frank Magnitz attackiert und schwer verletzt. Foto: dpa

Bremen – Von Elisabeth Gnuschke. Nach der Attacke auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein Hinweisportal (https://hb.hinweisportal.de/) freigeschaltet. Zeugen werden gebeten, Bilder und Videos von der Zeit 16 bis 18 Uhr am Montag (7. Januar) aus dem erweiterten Bereich des Goetheplatzes (Kunsthalle, Wallanlagen) auf dem Portal zur Verfügung zu stellen. Wer will, bleibt anonym, heißt es.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, sagte Sprecher Nils Matthiesen, Es gebe bereits einige Hinweise, näher wollte er nicht darauf eingehen. Der verletzte Magnitz hat unterdessen auf eigene Verantwortung die Klinik verlassen.

Die Polizei hat eine 20-köpfige Sonderkommission unter Federführung des Staatsschutzes unter dem Namen „Goetheplatz“ gebildet. Wie berichtet, hatten die Ermittler noch am Dienstagabend Angaben zur Auswertung eines Videos vom Durchgang neben dem Theater gemacht. Während Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt hatten, gingen sie nach der Auswertung lediglich von gefährlicher Körperverletzung aus. Die Bundes-AfD hingegen sprach von „Mordversuch“. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde Magnitz am Montagnachmittag in dem Durchgang aus einer Gruppe von drei Personen heraus angegriffen. Ein Mann, so Oberstaatsanwalt Dr. Frank Passade, habe den 66-Jährigen von hinten angesprungen. Dabei habe er den Ellenbogen nach vorne gereckt. Magnitz sei mit dem Kopf ungebremst auf den Boden geschlagen. Das Video belege weder, dass Magnitz mit einem Gegenstand geschlagen noch von den Tätern am Boden getreten worden sei, bevor sie flüchteten, so Passade.

Frank Magnitz erinnert sich nicht an den Überfall

Magnitz wiederholte am Mittwoch, er habe keine Erinnerungen an den Überfall. Bei seinen Angaben, er sei mit einem Kantholz geschlagen worden, stütze er sich auf das, was ihm ein Bauarbeiter berichtet habe. Handwerker hatten den Verletzten gefunden. Hinsichtlich des Videos gab der 66-Jährige gegenüber Radio Bremen zu bedenken, dass es dunkel gewesen sei und man womöglich nicht alles erkennen könne. Die Staatsanwaltschaft soll die Handwerker inzwischen vernommen haben, zu den Aussagen machte sie keine Angaben. Die AfD Bremen bekräftigte ihre Darstellung, ihr Bundestagsabgeordneter sei mit einer Schlagwaffe angegriffen worden. Dabei spiele es eine untergeordnete Rolle, ob dies ein Kantholz, ein Baseballschläger oder ähnliches gewesen sei.

Sonderkommission der Polizei ermittelt in alle Richtungen

Die Soko ermittelt „in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecher Matthiesen auf Nachfrage. Eine politische Motivation werden ebenso überprüft wie ein möglicher Überfall oder private Hintergründe. Ebenfalls einbezogen in die Ermittlungen wird eine Demo für einen mutmaßlichen Drogendealer, die nur ein paar Meter neben dem Theater stattfand. Der Asylbewerber Laye Condé aus Sierra Leone starb 2005 nach einem – damals üblichen – Brechmitteleinsatz im Polizeigewahrsam. Er hatte bei seiner Festnahme Drogenkügelchen verschluckt. Sympathisanten erinnern jedes Jahr an den mutmaßlichen Drogendealer, dessen Tod nicht gänzlich geklärt ist. Eine Herzerkrankung des 35-Jährigen konnte nicht ausgeschlossen werden. Bei ihm wurden mehrere Drogenkugeln gefunden. Nach seinem Tod beendete Bremen den Brechmitteleinsatz und nutzt seitdem Drogentoiletten.

Die Polizei fordert Teilnehmer der Demo wie auch andere Zeugen auf, sich auf dem Portal oder unter der Rufnummer 0421/362-3888 zu melden.