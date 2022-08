Angriffe in Bremen: Männer durch Stichwaffen in Lebensgefahr

+ © Dean Pictures/Imago In Bremen wurden zwei Männer nach Angriffen mit Stichwaffen lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte beide Täter stellen. (Symbolbild) © Dean Pictures/Imago

Am Wochenende ist es in Bremen zu zwei Angriffen mit Stichwaffen in Bremen gekommen. Zwei Männer wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Bremen – Sowohl Samstagabend, 13. August 2022, als auch am Sonntag, 14. August 2022, ist es in Bremen zu Attacken mit Stichwaffen gekommen. In den Stadtteilen Gröpelingen und in der Bahnhofsvorstadt wurden zwei Männer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei Bremen konnte die mutmaßlichen Angreifer festnehmen.

Angriffe mit Stichwaffen: zwei Männer in Bremen lebensgefährlich verletzt

Wie die Beamten mitteilen, wurde der erste Angriff am Samstagabend gegen 20:15 Uhr in Gröpelingen an der Drischauer Straße gemeldet. In einer Wohnung hätten zwei Männer gemeinsam Alkohol getrunken und seien daraufhin in einen Streit geraten. Ein 38-Jähriger soll dabei mit einem Messer auf einen 43 Jahre alten Bremer eingestochen haben.

Lebensgefährlich verletzter Mann floh auf die Straße und versuchte, Rettungskräfte zu beißen

Der verletzte Mann flüchtete daraufhin gemeinsam mit einer Freundin auf die Straße und man alarmierte den Rettungsdienst sowie die Polizei. Da der 43-Jährige sich jedoch nicht behandeln lassen und die Rettungskräfte sogar beißen wollte, hätte er fixiert und anschließend mit der lebensgefährlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Spezialeinsatzkräfte überwältigten zudem den mutmaßlichen Angreifer in seiner Wohnung und nahmen ihn fest.

In der Bahnhofsvorstadt in Bremen: Mit zerbrochener Glasflasche in Gesicht gestochen

Der zweite Angriff wurde gegen 3:50 Uhr in der Bahnhofsvorstadt beim Rembertiring gemeldet. Ein 28-Jähriger habe laut Polizei den Kontakt zu einer 25-Jährigen aufgenommen und sie dabei am Arm festgehalten. Die Bremerin bat den Fremden, das zu unterlassen. Als Passanten schlichtend eingreifen wollten, zerschlug der 28-Jährige zwei Glasflaschen und stach damit einem 37 Jahre alten Mann ins Gesicht. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Der Angreifer konnte später identifiziert und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an, heißt es vonseiten der Polizei.

