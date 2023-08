Angriff mit Stichwaffe: 44-Jähriger in Bremen lebensgefährlich verletzt

Von: Marvin Köhnken

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Gröpelingen zu einem Streit gekommen, bei dem ein Mann durch einen bewaffneten Angriff verletzt wurde. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Ein nächtlicher Streit ist in Bremen-Gröpelingen eskaliert: Ein 44-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Bremen – Ein 44 Jahre alter Bremer ist bei einer Auseinandersetzung in Bremen-Gröpelingen am Donnerstag, 10. August, lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich um 0:05 Uhr an der Stoteler Straße im Ortsteil Ohlenhof. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Auseinandersetzung ereignete sich auf dem Gehweg, kurz vor der Einmündung Scheeßeler Straße. Ein Radfahrer hatte den Kampf der beiden Männer kurz nach Mitternacht beobachtet und alarmierte daraufhin die Polizei. Der Angreifer verletzte den 44-Jährigen mit einer Stichwaffe und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort, heißt es in einer Meldung der Polizei Bremen.

Bremer nach Angriff mit Stichwaffe in Gröpelingen schwer verletzt im Krankenhaus

Der schwer verletzte Bremer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort und kontrollierte im Umfeld mehrere Personen, schreibt Pressesprecher Nils Matthiesen. Die Fahndung nach dem Angreifer und die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauerten am Donnerstagvormittag noch an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Bremen unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu melden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.