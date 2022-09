Angriff mit Messer und kochendem Wasser: SEK Bremen überwältigt 29-Jährige

Von: Johannes Nuß

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Bremen setzte die mit einem Messer bewaffnete Frau mithilfe eines Tasers außer Gefecht. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Ein Spezialeinsatzkommando hat eine Frau in einer Unterkunft in Bremen überwältigt. Die Frau war zuvor ausgerastet und hatte Mitarbeiter mit einem Messer bedroht.

Bremen – Einsatz für ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Bremen im Hemelinger Ortsteil Hastedt: Am Dienstagabend, 13. September 2022, ist eine Frau in einer Unterkunft an der Straße Feuerkuhle im Ortsteil Hastedt völlig ausgerastet und hat Mitarbeiter der Einrichtung mit einem Messer bedroht. Die 29-Jährige rastete dabei so sehr aus, dass die Polizisten des SEK sie nur mit einem Taser ruhigstellen konnten, schreiben die Beamten in einer Mitteilung an die Presse.

Angriff mit Messer und kochendem Wasser: SEK Bremen überwältigt 29-Jährige

Gegen 18:20 Uhr am Dienstagabend alarmierten Mitarbeiter der Unterkunft an der Straße Feuerkuhle über den Notruf die Polizei. Die 29-Jährige hätte zuvor in ihrem Zimmer randaliert, mit einem Messer nach einem Mitarbeiter geworfen und gedroht, diesen abzustechen, heißt es im Einsatzbericht.

Die schnell eingetroffenen Polizisten versuchten mehrfach die Frau, die mit einem Küchenmesser bewaffnet war, zu beruhigen. Hinzugerufene Spezialeinsatzkräfte betraten daraufhin das Zimmer, in dem sie sich befand. Als die Frau diese mit dem Messer und kochendem Wasser aus einem Wasserkocher angriff, setzen die Beamten des SEK einen Taser ein. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Polizist wurde von kochendem Wasser getroffen.

Die Frau wurde zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung und erteilten der 29-Jährigen einen Platzverweis. Außerdem sprachen die Mitarbeiter der Unterkunft ein Hausverbot aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

