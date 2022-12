Polizeinsätze in Bremen: Angriff mit Hammer und Messer

Von: Johannes Nuß

Beamte der Polizei Bremen konnten bereits einen Tatverdächtigen stellen, suchen aber weitere Zeugenhinweise. © dpa/Symbolbild

Bei Messerstechereien am Wochenende in Bremen sind zwei Personen verletzt worden. Einen Täter konnte die Polizei bereits stellen. Weitere Hinweise gesucht.

Bremen – Bei Messerstechereien in Woltmershausen und in Huchting in Bremen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. Dezember 2022, in Bremen zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, konnte ein mutmaßlicher Täter bereits gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Polizeieinsatz in Bremen: Angriff mit Hammer und Messer

Zwei alkoholisierte 46 und 49 Jahre alte Männer gerieten zunächst in der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Straße Westerdeich gegen 23:00 Uhr in einen Streit. Wie die Polizei berichtet, sei dieser schließlich eskaliert und haben zu einer Schlägerei geführt. In deren Verlauf soll der Jüngere den Älteren mit einem Hammer geschlagen und ihn mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben.

Der 49-Jährige flüchtete zunächst aus der Wohnung und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei von Sonntagmorgen nicht. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen den Angreifer vorläufig fest, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im weiteren Verlauf der Nacht betrat ein 27-Jähriger gegen 00:30 Uhr an der Haltestelle Roland-Center den Bus der Nachtlinie N6. Als er an der Flämischen Straße aussteigen wollte, drückten und drängelten ihn zwei Jugendliche an. Nachdem er zurückschubste, zog einer der beiden draußen ein Messer und stach dem Bremer damit in den Bauch. Das Duo flüchtete zu Fuß.

Angriff mit Messer: 27-Jähriger am Roland-Center niedergestochen

Der 27 Jahre alte Mann lief zu einer Freundin in die Wohnung und alarmierte von dort aus die Polizei. Ein Rettungswagen fuhr mit ihm zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Täter wurden als etwa 15 bis 18 Jahre alt, 160 bis 175 Zentimeter groß, mit dunklem Teint beschrieben. Sie hatten schwarze Haare und trugen Kapuzen über den Kopf. Einer war mit einer hellen Jacke bekleidet, sein Begleiter mit einer dunklen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421 362-3888 entgegen.

