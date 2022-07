Angriff in Bremen: 35-Jähriger russischer Abstammung von Ukrainern attackiert

Von: Marcel Prigge

In Bremen ist ein Mann russischer Abstammung von vier Personen angegriffen worden, die sich als Ukrainer ausgegeben haben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © dpa/Philipp von Ditfurth

Ein Bremer russischer Abstammung ist in Bremen von vier mutmaßlichen Ukrainern angegriffen worden. Der Mann flüchtete in eine Bushaltestelle.

Bremen – Ein 35-jähriger Bremer russischer Abstammung ist auf einem Parkplatz in Bremen im Ortsteil Hastedt von vier Männern angegriffen worden. Die Männer gaben sich als Ukrainer aus.

In Bremen: 35-Jähriger russischer Abstammung von Ukrainern angegriffen

Laut Polizeiangaben wurde am Freitag, 29. Juli 2022, gegen 16:10 Uhr ein 35-Jähriger auf dem Parkplatz eines Autoreparaturbetriebes in der Hastedter Heerstraße angegriffen. Er sei von vier Männern gefragt worden, ob er Russe sei. „Nachdem er dies bejaht hatte, gaben die Personen sich als Ukrainer aus und einer der Männer schlug ihm ins Gesicht“, heißt es vonseiten der Polizei. Der 35-Jährige fiel daraufhin zu Boden.

Nach Angriff von mutmaßlichen Ukrainern: 35-Jähriger flüchtet in Bushaltestelle

Nachdem ein weiterer Mann aus der Gruppe ihn ebenfalls körperlich angegriffen hatte, flüchtete der Bremer zu einer nahegelegenen Bushaltestelle. Die Angreifer wurden als etwa 40 Jahre alt beschrieben und trugen dunkle Arbeitskleidung. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

