Angriff mit Buschmesser

Bremen - Von Steffen Koller. Der Traum von einer Zukunft in Deutschland – er platzte jäh, als im Juni dieses Jahres ein 43-jähriger Nigerianer seine damals 41 Jahre alte Lebensgefährtin umbrachte. Seit Donnerstag muss sich der Mann wegen Mordes vor dem Bremer Landgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft schnitt der Angeklagte der Mutter der beiden gemeinsamen Kinder die Kehle durch. Zu Prozessauftakt gestand der Mann die Tat. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Dem Angriff vorausgegangen war, so die Anklagevertretung, ein verbaler Streit zwischen dem Mann und seiner Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Blumenthal. Im weiteren Verlauf griff der Mann laut Anklage zu einem Buschmesser (Klingenlänge 26 Zentimeter) und fügte der Frau zwei tiefe Schnitte am Hals zu. Der Mann, so schilderte es die Staatsanwältin, habe zwar selbst noch einen Notruf abgesetzt, dennoch verblutete die 41-Jährige am Tatort.

Noch zu Prozessauftakt ließ der Mann durch seine Verteidigerin Barbara Kopp eine Einlassung verlesen. In dieser räumte der Angeklagte die Tat ein: „Es ist richtig, ich habe meine Frau getötet.“ Er könne nicht begreifen, wie es dazu gekommen sei, hieß es in der Erklärung, schließlich habe er seine Frau geliebt und die gemeinsame Hochzeit sei geplant gewesen.

Der Angeklagte ließ auch mitteilen, dass seine Lebensgefährtin ihn regelmäßig unter Druck gesetzt habe. Bringe er nicht – wie von ihr gefordert – in Abständen gewisse Geldsummen mit nach Hause, würde sie ihr Ungeborenes abtreiben. Die schwangere Frau setzte demnach noch vor dem verhängnisvollen Streit ihre Drohung in die Tat um – dennoch forderte sie weiterhin hohe Geldsummen, so der 43-Jährige, zuletzt 7 500 Euro.

Am Tattag gegen 10.30 Uhr sei es aufgrund der Abtreibung zum Streit und zum tödlichen Angriff gekommen. An Details des Tatgeschehens könne er sich nicht erinnern, ließ der Mann erklären.

Die Getötete lebte nach Angaben des Angeklagten seit 2012 in Deutschland. Er selbst arbeitete lange Zeit in Italien, in regelmäßigen Abständen habe er ihr Geld geschickt und sie und die Kinder in Deutschland besucht. Seit Januar 2019 war auch er dauerhaft in Bremen gemeldet. Das Messer, so der 43-Jährige, sei als Geschenk für Verwandte in Nigeria bestimmt gewesen; zusammen mit anderen Sachen wollte er es dorthin verschicken. Dann wurde es zur Tatwaffe.

Bis Mitte Januar sind fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt.