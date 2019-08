Angriff in Vegesack: Unbekannte schlagen 24-Jährigen bewusstlos

Unbekannte Männer haben einen 24-Jährigen in Vegesack zusammengeschlagen, der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Der 24 Jahre alte Bremer hielt sich in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr am Vegesacker Bahnhof auf, als eine fünfköpfige Gruppe auf ihn zukam. Zwei aus der Gruppe schlugen dem 24-Jährigen plötzlich mehrfach gegen den Kopf, der Bremer stürzte dadurch zu Boden und verlor das Bewusstsein. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Vegesacker Hafen. Der verletzte 24-Jährige kam in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Angriff in Vegesack: Täterbeschreibung

Die beiden Angreifer sollen zum Tatzeitpunkt jeweils mit einem schwarzen und einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Einer der beiden wurde als korpulent beschrieben und trug eine schwarze Trainingshose

Die Polizei fragt, wem gegen 3 Uhr etwas aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

