Drei Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Burglesum einen 29 Jahre alten Bremer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bremen - Zu der Tat kam es gegen 6.30 Uhr in der Landskronastraße. Der 29-Jährige rief den Notruf der Polizei und teilte mit, dass er von drei Männern zusammengeschlagen worden ist. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, fanden sie das Opfer bewusstlos am Straßenrand.

Rettungssanitäter versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen wurde.

Angriff in Bremen: Täterbeschreibung

Bei den Angreifern soll es sich um drei junge Männer mit dunklem Teint gehandelt haben. Ein Mann trug eine weiße Hose, seine beiden Komplizen Jeans. Zudem hatte ein Angreifer ein Nike-T-Shirt an. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0421/3623888 entgegen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

