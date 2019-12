Streit eskaliert: Messerangriff auf 24-Jährigen

Ein 24-jähriger Mann ist in Bremen mit sechs Männern in einen Streit geraten und dabei mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Der 24-Jährige geriet am Dienstag gegen 18.25 Uhr in einem Kiosk an der Bürgermeister-Smidt-Straße mit etwa sechs Männern in einen Streit, der sich später nach draußen verlagerte. Dort eskalierte die Situation.

Nach ersten Erkenntnissen griff einer aus der Gruppe den 24 Jahre alten Mann mit einem Messer an und stach auf ihn ein. Danach flüchteten die Männer mit einem orangefarbenen Kleinwagen in Richtung Neustadt. Der 24-Jährige wurde mit einer Hand- und einer Rückenverletzung in ein Klinikum eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Messerangriff in Bremen: Täterbeschreibung

Der Messerangreifer wird wie folgt beschrieben: Circa 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze Haare (Dreadlocks), rote Jacke, rote Mütze.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.

