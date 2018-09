Steineleger-Prozess: Angeklagter „schämt sich“

Bremen - Von Steffen Koller. Er hatte es zum Verhandlungsauftakt angekündigt, am Freitag nun sagte ein Angeklagter im Prozess um massenhaft auf Autobahnzubringer gelegte Gegenstände aus. Niels H., 24 Jahre alt, soll in 22 Fällen zum Teil kiloschwere Steine und andere Hindernisse auf Straßen gepackt und so Unfälle provoziert haben. Vor dem Landgericht räumte der Angeklagte die Taten ein. Konkret wurde er dabei aber nicht.

Niels L. teilte in einer schriftlichen Erklärung mit, er wolle die „volle Verantwortung“ für sein Handeln übernehmen. Er schäme sich „zutiefst“ und habe „große Schuld“ auf sich genommen. Auch rund sechs Monate, nachdem die mutmaßlichen Taten der beiden jungen Männer aufflogen und sie verhaftete wurden, falle es ihm schwer, seiner Verlobten und seinen Eltern in die Augen zu schauen. Bis heute könne er sich nicht erklären, wie es zu den Taten gekommen sei. L., der bis vor seiner Inhaftierung als Sport- und Fitnesskaufmann arbeitete und genau wie sein mitangeklagter Kumpel Sebastian R. aus Bremen stammt, sagt, er habe zu „keinem Zeitpunkt“ damit gerechnet, dass Menschen verletzt werden könnten. Diesen Umstand habe er schlicht ausgeblendet.

L. und R., denen in 22 beziehungsweise 23 Fällen vorgeworfen wird, Nagelbretter, Steine, kiloschwere Platten und andere Gegenstände auf Bremens Straßen gelegt zu haben, müssen sich wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Sie sollen zwischen August 2015 und November 2017 immer zur Nachtzeit die Hindernisse platziert haben, „um zu schauen, was passiert“, hieß es zu Prozessauftakt seitens der Anklage. L. und H. hatten laut Staatsanwaltschaft im September 2015 zwei Steinblöcke auf die Bundesstraße 6 bei Brinkum gelegt und so einen Verkehrsunfall verursacht. Sie sollen noch am Tatort Erste Hilfe geleistet haben. Dennoch hätten sie ihr Treiben fortgesetzt, so der Vorwurf.

Niels L. – Karohemd, das Gesicht eingefallen, die Haare schwungvoll zur Seite gegelt – sagte am Freitag, erst im Gefängnis sei ihm die Tragweite seines Handelns bewusst geworden. Während des Auslegens der Hindernisse habe es „außerhalb seiner Vorstellungskraft“ gelegen, dass jemand ernsthaft zu Schaden kommen könnte. Er trage die alleinige Verantwortung für sein Handeln und erkläre sich bereit, all sein Erspartes von rund 20 000 Euro als Entschädigung für die Opfer bereitzustellen. 2 800 Euro seien bereits an einen Geschädigten geflossen. Konkrete Angaben zu einzelnen Vorwürfen wolle er aktuell nicht machen, ließ er über seinen Verteidiger ausrichten.

Der Prozess soll am Freitag, 28. September, fortgesetzt werden. Sebastian R. will sich am 19. Oktober zur Anklage einlassen.

Rubriklistenbild: © dpa-tmn