Angeklagter im Mordprozess um getötete Ekaterina: „Ich werde zum Monster erklärt“

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Thomas Domanski (rechts). © Sussek

Im Mordprozess vor dem Landgericht um die getötete Ekaterina hat der Angeklagte sein Plädoyer beendet. In wenigen Tagen könnte das Urteil gesprochen werden.

Bremen – Es ist der zweite Verhandlungstag, an dem der Angeklagte sein eigenes Plädoyer hält. Mittlerweile spricht er schon länger als seine beiden Verteidiger zusammen. Am Ende des Verhandlungstages werden es insgesamt rund sieben Stunden sein, die der 47-Jährige an zwei Tagen geredet hat. In seinem Schlussvortrag nimmt er die komplette Anklage und das Plädoyer des Staatsanwalts auseinander.

Seine liebste Vokabel: nachweislich. Er sei „nachweislich“ ein guter Ehemann gewesen, ein toller Vater, ein „intelligenter Top-Mitarbeiter mit Planungserfahrung“.

Ekaterina: Erwürgt und zerstückelt

Für all dies liefert er minutenlange Herleitungen und Beweise. Seinen Ausflug in die Welt der Logistik – er arbeitet seit Jahren im Hafen – beschreibt er minutenlang, und zwar so ausschweifend, dass der geduldige Vorsitzende ihn unterbricht und den Zusammenhang zu dem Geschehen in Zweifel zieht. „Ich komme gleich dazu“, lässt sich der Ehemann der getöteten und anschließend zerstückelten Ekaterina nicht beirren. Walter B. ist angeklagt, seine Frau – er nennt sie „Katja“ – am 4. Februar 2022 betäubt, erwürgt und zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf diesen in einen Fluss. Vier Wochen später wurde der Koffer in der Nähe des „Sail-City“-Hotels angespült. Die Mutter hatte mehrfach erklärt, sie habe die Schwiegertochter im Affekt getötet, deren Leiche zerteilt und in einen Koffer gepackt – alles ohne das Wissen des Sohnes. Der habe nur zusammen mit ihr den schweren Koffer in die Geeste geworfen.

Was der angeklagte Kasache mit seinen Ausführungen beweisen will: So intelligent und planungssicher wie er ist, hätte er dieses Verbrechen viel besser vorbereitet, nicht so viele Spuren hinterlassen. Mit anderen Worten: Das, wie er es nennt, „Fehlerprofil“ passe nicht zu seiner Intelligenz. „Wieder werde ich für dumm verkauft“, sagt er. Und so geht es mehrere Stunden lang. Der Angeklagte zweifelt die zeitlichen Abläufe an, die der Staatsanwalt seinem Plädoyer zugrundegelegt hat. Er nimmt sekundengenau die Verladung des Koffers mit den Leichenteilen unter die Lupe („mindestens 58 Sekunden“), zweifelt Gutachten an („Katja hätte nie so viel Wein getrunken“) oder wirft Sachverständigen gleich „offensichtliche Fehler“ und Inkompetenz vor.

Mordprozess um getötete Ekaterina: Angeklagter malt das Bild einer Idylle

Dem sachlichen Teil folgt die emotionale Achterbahnfahrt. „Katja war eine sehr glückliche Ehefrau, weil ich sie aus all den Problemen befreien konnte“, erinnert sich der Angeklagte an vergangene Zeiten. Unter Tränen verliest er eine Begebenheit nach der anderen, die Hände gefaltet, bekommt er kaum die Worte über die Lippen, die Aussprache wird undeutlicher. Er spricht von Glücksmomenten, malt das Bild einer fortwährenden Idylle („Katja war glücklich, sie war meine Prinzessin“) – und unterschlägt oder vergisst die letzten Monate der Ehe, die, wie die Hauptverhandlung ergeben hat, von einem Auf und Ab gekennzeichnet waren. Es klingt wie eine Mischung aus Appell an das Gericht und Anklage gegen die Öffentlichkeit, wenn der Angeklagte sagt: „Warum werden die Fakten verdreht? Ich habe fleißig gearbeitet und die Familie versorgt. Und nun werde ich zum Monster erklärt!“

Der 47-Jährige stellt anschließend weitere Anträge, als ein Beweismittel benennt er „Fürsorge aus Liebe“. Die Anträge werden vom Gericht zwar noch geprüft, dürften aller Voraussicht aber abgelehnt werden. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob er noch sein Letztes Wort wahrnehmen wolle, schüttelt der 47-Jährige am Ende den Kopf und sagt: „Ich habe fertig.“

Das Urteil soll am Dienstag, 23. Mai, um 9 Uhr verkündet werden.