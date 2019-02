Angeklagter gesteht, er übte an seinem eigenen Auto

Bremen - Von Steffen Koller. Kopflos, ohne Plan - und ohne die Absicht, jemanden zu verletzen: Der 25-jährige Angeklagte, dem vor dem Bremer Landgericht unter anderem schwerer Raub und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen wird, hat am Freitag ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Bulgare gab zu, zusammen mit einem Komplizen mehrere Dutzend Lenkräder aus Neuwagen gestohlen zu haben. Bei der anschließenden Flucht vor der Polizei kam es zu zwei Unfällen, die der Mann aber nicht bewusst verursacht haben will.

In einer Erklärung, die der 25-Jährige über seinen Anwalt verlesen ließ, hieß es: „Ja, es trifft zu, dass ich am Bahnhof Mahndorf mehrere Faltenbälge durchschnitt und mithalf, Lenkräder auszubauen.“ Ob es 45 seien, wie von der Anklage formuliert, könne er heute nicht mehr sagen. Es seien jedoch „einige“ gewesen, so der Wortlaut der Erklärung. Am 26. Oktober 2018 sollen der Angeklagte und ein Komplize BMW-Lenkräder und die dazugehörigen Airbags ausgebaut und in ihren Wagen verladen haben. Rund 300 000 Euro Gesamtschaden sei dadurch entstanden, die Lenkräder selbst hatten wohl einen Wert von etwa 67 000 Euro, so die Staatsanwältin zu Prozessauftakt am Mittwoch (wir berichteten).

Doch was bewog den Angeklagten dazu, beim Diebstahl in großem Stil mitzumachen? Zumal er und sein Helfer wenige Tage zuvor bei „Aufklärungsfahrten“ am Bahnhof bereits von der Polizei kontrolliert, aber mangels Beweisen für ein mögliches Verbrechen weiterfahren durften. Sein mutmaßlicher Komplize, den er aus Schulzeiten kenne, habe ihm „das halt vorgeschlagen“. Viel mehr ist dem Angeklagten zu seinem möglichen Motiv nicht zu entlocken. „Vielleicht 1 000 bis 2 000 Euro“ seien ihm versprochen worden. Ob es ein Abnehmernetzwerk gegeben habe und was mit den Lenkrädern konkret passieren sollte, könne er nicht sagen. „Ich hatte davon keine Ahnung“, so der Mann, der sagte, die treibende Kraft sei sein Komplize gewesen.

Wenige Stunden, bevor der eigentliche Diebstahl begonnen habe, hätte man noch an anderen Lenkrädern „geübt“, so auch an seinem eigenen Auto, so der Bulgare. Doch schnell sei ihm klar geworden: „Mir fehlte das Geschick dafür.“ Also sei er für den Transport und das Fahren des Wagens zuständig gewesen. Als dann zwei Polizeistreifen das Auto stoppen wollten, will der 25-Jährige nicht, wie in der Anklage formuliert, die Wagen „gerammt“, sondern versucht haben, die Polizeisperre „langsam zu umfahren“. Zwei Polizeiautos wurden dabei beschädigt, zwei Beamte leicht verletzt. Von Vorsatz könne nicht die Rede sein, so der Angeklagte. „Ich hatte überhaupt nicht die Absicht, jemanden zu verletzen.“

Der Prozess wird am Montag, 4. März, fortgesetzt. Ein Urteil könnte bereits am 8. März gesprochen werden.